【帶你睇盤】頂層天台戶　可望黃昏靚景　新簇單位內櫳同你睇

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【陽光旅途@iM網欄】荷蘭阿姆斯特丹 天使魔鬼交叉點
新界西北發展逐漸成熟，隨着政府公布新一份《施政報告》，北區基建有更完善發展。今次介紹的放盤，位於元朗尚悅12座頂層，單位實用面積356平方呎，兩房間隔，更外連429平方呎天台，望無敵天際靚景。單位現時叫價620萬元，據網上銀行估價651萬元低約31萬元，可承造高成數按揭，減輕買家負擔。
資料顯示，尚悅由恒地與新世界發展，位於元朗大棠十八鄉路11號，提供12座，共2,580伙單位，設有住客會所。屋苑由2013年起入伙，樓齡約8年。
|放盤單位
|尚悅12座頂層連天台（物業編號： BK26682696）
|實用面積
|356平方呎
|間隔
|兩房連429平方呎天台
|叫價
|620萬元
|賣點
|1. 銀行估凸價，中國銀行網上即時物業估值達651萬元（估價日期 : 2021年10月20日），單位現時叫價較估值低31萬元
2. 單位新淨、企理；天台任用，可享優美黃昏景致
3. 尚悅住客會所提供泳池、健身室、籃球場、兒童遊樂室、影視遊戲室及卡拉OK室等多項設施。如要購物、用膳及消閒娛樂，亦可前往西鐵元朗站附近的大型商場，或到教育路、大馬路一帶的民生商舖。附近民生小店及食肆，康樂設施齊全，滿足日常所需附近民生小店及食肆，康樂設施齊全，滿足日常所需
4. 尚悅自設居民巴士往來新元朗中心，方便住戶於轉乘西鐵、輕鐵、巴士及小巴，前往港九新界不同地點
5. 位處「北部都會區」，區內發展潛力優厚
以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰
註︰
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撰文 : 謝昕蕎