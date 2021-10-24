【帶你睇盤】頂層天台戶　可望黃昏靚景　新簇單位內櫳同你睇

賣點

1. 銀行估凸價，中國銀行網上即時物業估值達651萬元（估價日期 : 2021年10月20日），單位現時叫價較估值低31萬元

2. 單位新淨、企理；天台任用，可享優美黃昏景致

3. 尚悅住客會所提供泳池、健身室、籃球場、兒童遊樂室、影視遊戲室及卡拉OK室等多項設施。如要購物、用膳及消閒娛樂，亦可前往西鐵元朗站附近的大型商場，或到教育路、大馬路一帶的民生商舖。附近民生小店及食肆，康樂設施齊全，滿足日常所需附近民生小店及食肆，康樂設施齊全，滿足日常所需

4. 尚悅自設居民巴士往來新元朗中心，方便住戶於轉乘西鐵、輕鐵、巴士及小巴，前往港九新界不同地點

5. 位處「北部都會區」，區內發展潛力優厚