【有相睇】料北部都會區樓價趨升　快快手入市區內低水盤　買家低市價購粉嶺中心兩房

《施政報告》重點著墨北部都會區發展，雖然長遠會增加房屋供應，但亦會建立成熟配套基建，市場預期有關發展會利好短期區內樓價。利嘉閣林偉明表示，粉嶺中心F座低層4室錄得二手成交，單位實用面積約368平方呎，為兩房間隔，景觀開揚。

成交單位原叫價520萬元，經議價後減價20萬元或約3.8%，新近以500萬元成功易手，成交價低於市價約4%，折合實用面積呎價約13,587元。

單位內櫳

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據了解，原業主於2012年6月，以約210萬元購入上述單位，持貨至今約9年，現轉手帳面獲利約290萬元，物業升值約1.4倍。

代理補充，粉嶺中心現時約有52個二手放盤提供，最低入場價由520萬元起。

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