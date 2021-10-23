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【劍神出動】新世界鄭志剛邀請劍神張家朗 擔任「飛越啟德」宣傳大使 招募450名「小劍神」學劍擊

理財智慧 20:49 2021/10/23

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香港運動員在2020年東京奧運創下歷史性佳績，其中有「少年劍神」之稱的張家朗為本港取得第二面奧運金牌，今天（23號）他出席由新世界發展 （00017） 執行副主席兼行政總裁鄭志剛旗下的「飛越啟德運動基金」（「飛越啟德」）及運動社企「體育係」合辦「小劍神」培訓計劃，招募450名基層小學生，經甄選後，發掘具潛質的劍擊學員，為他們提供運動潛能分析及劍擊訓練，發掘香港「未來劍神」，從而希望將劍擊推廣至普及化。

 

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新世界發展執行副主席兼行政總裁鄭志剛表示：「感謝家朗出任『飛越啟德劍擊大使』，與我們攜手推廣劍擊。小朋友學習劍擊除了可鍛鍊體能及反應之外，亦考驗思考能力。另外，劍擊比賽節奏頻繁，在數十秒內經歷領先與落後，猶如人生的驟變順逆。『飛越啟德』推出『小劍神』培訓計劃，就是希望協助來自基層的小學生及早接觸劍擊運動，縱然不會人人是劍神，也能讓他們從中學會沉著應戰、靈活變通，和調節情緒，即使遇上逆境也能為自己創造『逆轉勝』，就正如張家朗奪得東京奧運金牌後，在劍擊鞋寫上『Don’t lose your way』，借此提醒新世代勿忘初心，創造屬於自己的步伐。」

張家朗透露由四年級開始慢慢培養劍擊的興趣，猶記得最後一堂可玩劍擊，但自己不是外向的人，又覺得練習步法很沉悶，所以沒有主動出去玩劍擊。但他繼續玩劍擊的契機在某次比賽中獲得第三名，張家朗直言「嬴的感覺很開心！令我想繼續打下去。」，那如何保持熱度？他吐露「不斷訂定新的目標給自己追尋去嬴更多的比賽。」，回望奧運8強差一分出局到反勝晉級，張家朗表示：「我自己抱著一個心態就算輸在最後一分依舊未輸，仍有機會嬴。直至後來，他鼓勵自己再不理會輸嬴，只要盡力打好每一劍就可以了。」

【劍神出動】劍神張家朗成商界新寵兒 獲新世界鄭志剛邀請成「飛越啟德」宣傳大使 助基層學生學劍擊【下一頁

至於由張家朗解讀的『Don’t lose your way』是指不要失去當初打劍擊的開心、與人鬥智鬥力好玩的感覺。其次，他覺得適當的壓力可推動自己變得更加盡力去練習。同時他亦感激父母對自己的支持，在中學未畢業已容許他成為全職運動員。最後，他勉勵小朋友首要培養自己的興趣，其次努力練習、虛心聆聽教練的指導，最重要的是不介意輸掉比賽，反思如何改善、下次做得更好，期望培訓計劃的小學員將來成為我的師弟妹，齊為港隊出戰。

【劍神出動】張家朗又做代言人 夥拍隊友張小倫 擔任東亞銀行及藍十字保險代言 【下一頁

席間有不少小朋友踴躍發問，例如問「劍神」將來退役、獎金使用和日後找工作的問題等，有小朋友問「劍神」將來退役做甚麼？如果你小時候沒有玩劍擊，將來職業做甚麼？他坦言「如果我小時候沒有玩劍擊，將來打籃球，因為父母都是籃球員，當自己退役後，希望在運動方面作貢獻。」，另有小朋友問到「你有這麼多獎金會如何用？會不會買樓？鄭志剛有甚麼建議？」他坦言「沒有在想獎金事宜，暫時專注在療傷方面，又要準備比賽所以會儲起先。」鄭志剛表示：「歡迎捐錢去支持「小劍神」培訓計劃。」有小朋友問到他日找工作，應找成績好還是運動好？鄭志剛認為我覺得讀書重要，運動叻都很緊要，特別是抗逆力。例如在企業層面，處理危機時，要有高的應變力和抗逆力，運動員通常抗逆力較強。」

 

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「小劍神」培訓計劃將於明年一月在全港9個地區（包括：灣仔、油尖旺、九龍城、黃大仙、將軍澳、葵青、沙田、大埔及屯門）展開。計劃將招募450名小三至小五學生，經有系統的甄選後，發掘具潛力的劍擊學員，可在保良局屬下9間小學接受為期一年的訓練。透過不同遊戲測試參與學員的運動潛能，包括速度、力量、靈敏度、平衡及手眼協調等，挑選有潛質的劍擊學員。

 

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責任編輯：陳頌潔

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