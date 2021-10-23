【魷魚遊戲】劇中套裝成萬聖節熱門打扮　成韓國製衣業帶一大商機

隨着Netflix的原創集劇《魷魚遊戲》熱潮席捲全球，劇中角色所穿着的綠色運動服及鮮粉色套裝，將成為今年萬聖節最熱門的服裝。據《路透社》報道，這股熱潮為受到疫情影響、正苦苦掙扎的韓國製衣業帶來一絲生機。

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《路透社》訪問韓國製衣廠負責人Kim jin-ja，她表示通常10月都是淡季，不過受到魷魚遊戲和萬聖節「帶挈」，今年的她「做到無停手」。她更透露，他們現在正縫製6,000件綠色運動服童裝。

Kim jin-ja表示說，工廠的年銷售額為15億韓圜，受到疫情影響，其銷售額跌到只有以往的三分之一。工廠的大部分訂單來自日本，但旅行限制迫使她8月和9月都要停工。她稱，希望這股熱潮能持續到萬聖節後，亦希望這現象能令「韓國製造」標籤再售到海外。

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報道提到，韓國服裝業銷售額在疫情之前就一直在下滑，因當地工資水平較高，難以與中國、越南或印尼競爭。在韓國城北的2,144家製造企業中，七成都是服裝公司。城北市市長Lee Seung-ro說：「對於國內時尚公司來說，新冠疫情的兩年是艱難的時期，但《魷魚游戲》令到運動服在國內流行起來，訂單絡繹不絕。」

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