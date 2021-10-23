【加密貨幣】美消防員養老基金購買加密貨幣　價值2500萬美元

美國德州侯斯頓「消防員救濟和退休基金」周四宣布，已在資產管理公司 Stone Ridge 的比特幣的子公司NYDIG的協助下，購買價值2500萬美元的比特幣和以太幣。該基金管理著55億美元的資產，他們更透露這項投資已經醞釀多年。

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該基金首席投資官Ajit Singh表示：「我認為這是管理風險的另一種工具」，亦認為此舉為邁向了數碼資產世界的第一步。Singh更表示，他們已研究數碼資產的變革潛力一段時間

事實上，維珍尼亞州的兩家養老基金約在2年前，就已購入數碼資產，近日他們計劃擴大投資至5000萬美元。

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