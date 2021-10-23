【外傭抵港】新增青衣華逸酒店房間供外傭檢疫　下周一起接受預訂

勞工處宣布，青衣華逸酒店下月1日開放為指定檢疫設施，提供500房間予來港工作的外籍家庭傭工作檢疫用途。每房每晚收費650元，下周一起接受預訂。

外傭僱主和職業介紹所可於下周一上午9時30分起，在青衣華逸酒店的網上預約系統預訂房間，每個房間每晚收費650元（包括三餐膳食及所有費用）。酒店會因應整體訂房情況調整每日可供預訂房間的數目。

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酒店會要求訂房人士提供外傭護照副本、有效工作簽證和認可疫苗接種紀錄，以核實外傭身分，外傭入住時也須提供上述文件供查核。民眾可致電熱線2717 1771或發電郵向勞工處查詢。

上述入住指定檢疫設施的安排，適用於在與香港就認可疫苗接種紀錄達成認可協議的地區（現時適用的地區包括孟加拉、印度、印度尼西亞、馬來西亞、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、南非、斯里蘭卡、泰國等）。完成疫苗接種的外傭（完整地區名單見網址可按此）。至於在香港完成疫苗接種的外傭，他╱她們可在一般指定檢疫酒店或指定檢疫設施（指定檢疫設施名單見附件）接受強制檢疫。

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