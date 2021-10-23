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【Google新功能】App 新增「每日一字」功能　望助用戶學習語言

環球政經 18:09 2021/10/23

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遇到不懂的英文生字，相信大部分人都是立即Google查字典，有見及此，Google近日宣布推出「每日一字」的新功能，希望能幫助用戶學習語言。

【筍工推介】郵政署招聘行政事務經理 月薪逾4萬元 表現好每半年派一次獎金 【見下頁

    點擊圖片放大
    +10
    +9

 

Google在其網誌中宣布，用戶日後在Google App 上，每天收到一個新單字的通知，除了包含生字的意義，還有一些有趣的字詞來源。

例如「benefactor」一詞來自拉丁語「bene facere」，意思是「行善」。要查找任何英文單詞的定義，只要輸入「define＋生字」，再擊右上角的鈴鐺圖標即可。

雖然此功能目前僅提供英語版本，但也有為英語學習者和流利者量身定制的單詞，用戶之後就可以選擇不同的難度級別。

 

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撰文 : 陳楚琨

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