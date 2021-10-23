【供應鏈危機】Crocs減輕越南生產比例　部分生產回流中國及波斯尼亞

▲ Crocs為應對供應鏈危機，已制定一套策略。（法新社圖片）

環球供應鏈混亂，令不少企業的成本上漲。不過，早前 Crocs 公布第三季的生意額勝市場預期，甚至上調全年收入估計。該企生意在物流亂局中仍繼續增長，一方面靠產品的生產優勢，另一方面亦靠遷移生產線。

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Crocs行政總裁Andrew Rees表示，為應對供應鏈危機，該企已制定一套策略。其中一個關鍵是因為其鞋款生產簡單，在轉移生產線，所面對的障礙較少。他指，其經典鞋款僅得3個組件，其中兩個均在地生產，變相不用額外運輸。

同時，Crocs亦加快多元生產的步伐，特別是Crocs 製造基地以往以越南為重心。但當地在疫情下，面臨封鎖及長期停工，故Crocs亦需要將部分生產遷回中國和波斯尼亞，另外亦提高印度產量，料其印度工廠將於明年投產。該企估計，到今年年底，越南產量將佔總產量的 70% 左右，未來其產量將會逐步減少。

據Andrew Rees稱，截至本週，越南的大部分工廠已恢復營運，工人們正在重返工廠。但他亦表示，Crocs 仍在謹慎規劃，應對當地「又一次解封、又一次封鎖」的局面。

同時，為了避免西岸港口的大規模堵塞的情況，該公司表示，它一直在東岸擴充業務，以接觸該區的客戶。Crocs也以空運運送貨物，為明年春夏檔期做準備。

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責任編輯：葉泳珊