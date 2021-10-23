【中電信 728】 中電信首三季純利233億元 多賺25%

中國電信（00728）公布截至9月底止第三季業績，實現營業收入1,100億元（人民幣，下同），按年增加11.3%；錄得純利55.8億元，按年增加17.4%，基本每股收益0.06元。

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今年首三季度，累計營業收入3,292.4億元，按年增加12.5%；純利為233.3億元，按年增長24.7%；EBITDA按年升4.5%，錄得963.5億元；自由現金流231.7億元，增長19.6%。

另外，首三季度移動通信服務收入為1,405.3億元，按年增加6.3%；流動用戶淨增1,864萬戶，達約3.7億戶；移動用戶ARPU 45.4元。

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記者：郭秀慧