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【中電信 728】 中電信首三季純利233億元 多賺25%

股樓投資 18:04 2021/10/23

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中國電信（00728）公布截至9月底止第三季業績，實現營業收入1,100億元（人民幣，下同），按年增加11.3%；錄得純利55.8億元，按年增加17.4%，基本每股收益0.06元。

【大行報告】 大和重申濠賭股持正面看法 上調4股至「買入」評級【見下頁】

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今年首三季度，累計營業收入3,292.4億元，按年增加12.5%；純利為233.3億元，按年增長24.7%；EBITDA按年升4.5%，錄得963.5億元；自由現金流231.7億元，增長19.6%。

另外，首三季度移動通信服務收入為1,405.3億元，按年增加6.3%；流動用戶淨增1,864萬戶，達約3.7億戶；移動用戶ARPU 45.4元。

同場加映﹕【iM會客室】恆指能否企穩2萬6？科技內房股留定守？

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記者：郭秀慧

EBITDA 經濟 純利 中國電信（00728）

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