▲ 耀才：第四季港股成交熾熱新股才「有運行」 儲局收水機會增、可趁機減持ATMXJ

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，受一連串政策風險影響，再加上恒大債務危機引發骨牌效應，大市下半年走勢一直反覆向下，新股市場亦難以獨善其身。

他預計，若港股已在24000水平見底，隨著國內政策風暴緩和及年尾粉飾工作開始進行，港股第四季走勢應該可以喘定。若港股日均成交金額升至約2000億元左右，新股市場才「有運行」。

許繹彬續指，中國中免以及商湯科技將會成為第四季的新股亮點，投資者可多加留意。

美國收水機會大增 趁機減持ATMXJ、換馬銀行股

另外，耀才證券銷售部高級經理陳偉明表示，隨着美國通脹持續高企，聯儲局下月議息時宣布收水機會大增，支持美股上升的重要因素亦即將消失，美股有機會因此而出現顯著調整，未來資金或由美股流入大落後的中港股市。

他預計，一旦收水開始，加息步伐漸近，債息向上，將不利科技及新經濟板塊，建議持有阿里巴巴（009988）、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、小米 （01810） 、京東 （09618） 的投資者可趁這次科網股急升，利用期權策略沽出備兌認購期權，趁機減持換馬。相反，當加息步伐開始，加上本地經濟逐漸復甦，傳統銀行板塊料成為未來穩步上升之選，建議逢回吐分注吸納Short Put接貨。

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