  • 22°C
香港時間 : 20211023日 (六) 18:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

耀才：第四季港股成交熾熱新股才「有運行」　儲局收水機會增、可趁機減持ATMXJ

新股IPO 16:59 2021/10/23

分享：

耀才：第四季港股成交熾熱新股才「有運行」　儲局收水機會增、可趁機減持ATMXJ

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，受一連串政策風險影響，再加上恒大債務危機引發骨牌效應，大市下半年走勢一直反覆向下，新股市場亦難以獨善其身。

他預計，若港股已在24000水平見底，隨著國內政策風暴緩和及年尾粉飾工作開始進行，港股第四季走勢應該可以喘定。若港股日均成交金額升至約2000億元左右，新股市場才「有運行」。

許繹彬續指，中國中免以及商湯科技將會成為第四季的新股亮點，投資者可多加留意。

美國收水機會大增 趁機減持ATMXJ、換馬銀行股

另外，耀才證券銷售部高級經理陳偉明表示，隨着美國通脹持續高企，聯儲局下月議息時宣布收水機會大增，支持美股上升的重要因素亦即將消失，美股有機會因此而出現顯著調整，未來資金或由美股流入大落後的中港股市。

他預計，一旦收水開始，加息步伐漸近，債息向上，將不利科技及新經濟板塊，建議持有阿里巴巴（009988）、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、小米 （01810） 、京東 （09618） 的投資者可趁這次科網股急升，利用期權策略沽出備兌認購期權，趁機減持換馬。相反，當加息步伐開始，加上本地經濟逐漸復甦，傳統銀行板塊料成為未來穩步上升之選，建議逢回吐分注吸納Short Put接貨。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：【新股IPO】萬達商管遞表申上市　中國最大商管、半年收入超百億

【ET財經早點1分鐘】科網股轉強 納指破15000點

港股 騰訊控股（00700） 美團－W（03690） 小米集團－W（01810） 阿里巴巴－SW（09988） 京東集團—SW（09618） IPO 恒大 成交

上一篇文章

【阿里巴巴9988】阿里大舉推進發展農業？　盒馬簽約採購千億元農產品

下一篇文章

【百度9888】李彥宏：自動駕駛平台累計服務逾40萬人次　與Tesla一樣以「工程思維」經營
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒大3333】許家印：恒大10年內原則上不買地、銷售降至2000億人幣　轉型至新能源車產業
【恒大3333】許家印：恒大10年內原則上不買地、銷售降至2000億人幣　轉型至新能源車產業
【恒指夜期+ADR】夜期倒跌百點　ATM低港1%
【恒指夜期+ADR】夜期倒跌百點　ATM低港1%
【特朗普概念股】PHUN曾漲15倍　DWAC曾升2.9倍　一度觸發漲停
【特朗普概念股】PHUN曾漲15倍　DWAC曾升2.9倍　一度觸發漲停
【恒大3333】恒大在寬限期結束前支付債券利息、全日升4%　彭博︰有債權人希望債務談判
【恒大3333】恒大在寬限期結束前支付債券利息、全日升4%　彭博︰有債權人希望債務談判
【會計監管】財務匯報局修訂條例通過　財匯局取代會計師公會發執業證書、註冊查察（第二版）
【會計監管】財務匯報局修訂條例通過　財匯局取代會計師公會發執業證書、註冊查察（第二版）
【美股收市】鮑威爾稱邁向收水 納指挫0.8% 道指照破頂
【美股收市】鮑威爾稱邁向收水 納指挫0.8% 道指照破頂