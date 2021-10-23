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【紅潮災禍】北海道海膽和三文魚大量死亡　迄今損失高達76億日圓

環球政經 16:58 2021/10/23

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由上月開始，北海道的太平洋沿岸海域出現大規模紅潮，造成大量魚類死亡。據《日本中文網》報道，截至18日，日本北海道根室、釧路、十勝、日高4個地區，因紅潮而對漁業造成的經濟損失合計達到76億日圓。

報道提到，海膽的損失額達到68億日圓，三文魚為5500萬日圓；山女鱒、鰤魚、黑石斑魚等其他魚類的損失也達到7億日日圓。其中又以釧路轄區受災最為嚴重，三文魚和海膽合計損失達到37億日圓，根室轄區的損失也達到23億日圓。

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北海道副知事土屋俊亮則強調：「北海道從出現過太平洋沿岸發生的赤潮，導致漁業受災的情況。」北海道打算努力查明原因和掌握受災情況，並要求國家對漁民放養魚苗提供支援。

翻查資料，紅潮一般發生在20至25度相對溫暖的海域，海溫偏低的北海道幾乎未曾出現過。有學者推測是次北海道的紅潮，有機會由俄羅斯一路南下，引發日本北方大規模災情。

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撰文 : 陳楚琨

經濟 太平洋 北海道 日圓 日本

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