【美國財赤】 美國今年財赤2.77萬億美元 為歷來第二高紀錄

美國財政部公布，截至9 月，美國2021財年錄得2.77萬億美元財政赤字，是有紀錄以來的第二高，但較前1個財政年度破紀錄的3.132萬億美元，減少3,600億美元，情況有所改善，而這兩年的主要開支都是為了對抗新冠疫情。

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美國財政部長耶倫（Janet Yellen）於聲明中表示，赤字收窄顯示美國正處於復甦階段。數據反映，美國今年經濟活動反彈，由於新型肺炎疫苗接種，以及對家庭提供援助，帶動經濟強勁復甦。

期內，財政收入按年增加18.3%至4.05萬億美元，主要受惠於個人及企業利得稅收入增加。

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記者：郭秀慧