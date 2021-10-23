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【天價威士忌】The Dalmore新作以875萬港元成交　刷新拍賣會最高成交記錄

環球政經 16:08 2021/10/23

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The Dalmore高地單一麥芽威士忌於香港蘇富比以875萬港元（112.4萬美元）的新紀錄價格，拍賣了The Dalmore Decades 6號典藏——由六款罕見威士忌組成，匯聚The Dalmore自1951年至2000年的精華，全球獨一無二。

6號典藏成為蘇富比本年迄今拍賣的最高價威士忌，也是亞洲地區歷來最高價的威士忌拍品。來自香港、台灣和英國的收藏家們為這六瓶珍品展開了激烈的競爭，最終一位亞洲私人收藏家力壓群雄將其收入囊中。

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作為全球增長最快的單一麥芽威士忌，為慶祝與著名文化機構維多利亞和阿爾伯特博物館鄧迪分館（V&A Dundee）的四年合作，此次拍賣所得的10萬英鎊將贈予該館。

6號典藏由釀酒師理查德．帕特森（Richard Paterson）親自挑選，包括6瓶不同年份的威士忌傑作——1951年、1967年、1979年、1980年、1995年和2000年。這六個年份對The Dalmore甚至是對蘇格蘭威士忌都深具歷史意義，記載著The Dalmore 180多年來的熱誠、專業和先驅精神。從最古老的威士忌到新千年發布的首款蘇格蘭威士忌，每一款都是酒廠60年來卓越創意及釀造技藝的代表。

【另類投資】英父每年送一枝威士忌 28年後兒子可以買樓了 【見下頁

過去十年間The Dalmore創造了里程碑式的銷售記錄，例如這次6號典藏的拍賣結果，顯示了人們對威士忌品質的需求已開始從「精緻」向「極致」轉化。2020年，The Dalmore是唯一一個在英國國內，和旅遊零售市場份額均有所增長的高檔品牌，在過去兩年裏，The Dalmore是所有烈酒品牌中增長最快的品牌（IWSR 2021）。

2020年萊坊財富報告（Knight Frank Wealth Report）顯示，稀有威士忌的價值增長了582%，成為最獲利的投資之一。

自1839年創立至今，The Dalmore始終致力於拓寬威士忌釀造的領域，並力求用時間創造更多的可能性，6號典藏的拍賣成果僅為其悠長歷史中的新一座里程碑。

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