【百度9888】李彥宏：自動駕駛平台累計服務逾40萬人次　與Tesla一樣以「工程思維」經營

▲ 李彥宏：自動駕駛平台累計服務逾40萬人次

百度 （09888） 創始人、董事長兼CEO李彥宏表示，百度推出的自動駕駛出行服務平台「蘿蔔快跑」，在北京、上海、廣州、滄州以及長沙等地開展運營，目前累計接待乘客超過40萬人次。

李彥宏在出席一個論壇時指，百度與Tesla（美：TSLA）一樣，都是使用「工程思維」在推進自動駕駛的發展，即循序漸進，先在部分場景下實現自動駕駛，而不是一步登天，要做到L5級別再去擴大規模商業化。

他表示，現在在任意場景下的無人駕駛無法做到，百度亦瞄準自動駕駛行駛範圍的循序漸進，首先在人車混行較少的地方實現全無人駕駛，在實際運營過程中不斷提高，逐步擴大無人車服務的地域範圍，這樣也能走到L5級別的無人駕駛。

另外，李彥宏在演講時稱，承諾未來5年，百度將為社會培養500萬AI（人工智能）人才。

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記者：梁安琪