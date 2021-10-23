【大行報告】大摩料旭輝股價未來60日將升 機率至少80%

大摩發表研究報告指，相信旭輝控股（00884）股價將於未來60天上升，發生機率為80%以上，予其目標價7.01元，評級「增持」。

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該行相信，內房市場疲軟和風險已經基本反映在股價中，料內房股將對最近的地產政策放鬆作出積極反應，而由於旭輝業績記錄良好，具強勁的資產流動性，加上估值吸引，料將有出色表現。

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記者：郭秀慧