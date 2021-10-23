【香港電影】《媽媽的神奇小子》等10套本地電影　獲選於倫敦東亞電影節放映

▲ 倫敦東亞電影節（東亞電影節）在10月21日至31日期間，將會放映10部香港電影。（WMOOV截圖）

本地電影業愈來愈得到大眾關注，倫敦東亞電影節（東亞電影節）在10月21日至31日期間，將會放映10部香港電影，包括《手捲煙》、《媽媽的神奇小子》等。

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今年亦是東亞電影節首次挑選一部香港電影，作為其電影節的開幕電影。東亞電影節向已故導演陳木勝致敬，於倫敦李斯特廣場的ODEON Luxe戲院選映他的遺作《怒火》。東亞電影節2021亦特別設有「香港精選」部分，以突顯香港新銳導演的作品。

10部香港電影當中， 其中七部為香港國際電影節特別節目《光芒乍現﹕香港電影新動力》下的作品：

導演 電影名稱 馮智恒 《遺愛》 陳健朗 《手捲煙》 李敏 《給我1天》 文念中 《好好拍電影》 劉翁 《糖街製片廠》 高子彬 《殺出個黃昏》 尹志文 《媽媽的神奇小子》

其他三部電影為導演陳木勝的《怒火》和《天若有情》，及導演鄭保瑞的《智齒》。

倫敦經貿辦處長羅莘桉在東亞電影節2021的開幕禮上指出，香港不單是國際金融中心，亦是文化創意產業的國際樞紐，充滿發展機會。他說：「在短短三年期間，以文化遺產及藝術為主題的大館、西九文化區戲曲中心，以及重新裝修和擴建的香港藝術博物館相繼開幕。還有令人期待的亞洲首間世界級的當代視覺文化博物館，M+博物館會於今年11月12日向公眾開放。這些場地為文化創意產業的蓬勃發展提供了所需的空間。」



羅莘桉亦談及香港特別行政區政府對培養人才的支持及「優秀人才入境計劃」，以及該計劃之下為有意在香港工作的國際電影人才而設的入境便利措施。

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責任編輯：葉泳珊