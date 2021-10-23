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【國際油價】 國際油價連升9周 破最長紀錄 世銀預估要等到2023年先回落

股樓投資 15:22 2021/10/23

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隨住部份國家恢復出行，而即將來臨的假期令能源需求增加，加上美國原油產量復甦緩慢，國際油價上揚。紐約12月期油全周累升2.6%，已連續9周上升，為歷來最長紀錄。

【吉利汽車 175】 吉利控股旗下富豪汽車 擬年底前瑞典上市 集資29億美元【見下頁

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世界銀行（World Bank）近日發表報告指，近期全球油價驚人漲勢恐對全球經濟成長構成威脅，而油價很可能要到2023年才會回調。

世銀在報告中預估，今年結束時原油價格平均會來到每桶70美元，比去年同期大漲70%。報告更指，這使得其他能源價格跟著被推高，例如天然氣。

同場加映﹕【iM會客室】恆指能否企穩2萬6？科技內房股留定守？

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記者：郭秀慧

天然氣 經濟 世界銀行

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