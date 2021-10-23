【房屋供應】陳帆：現時有8個重建項目　料可提供約2.8萬個單位

運輸及房屋局局長陳帆今日（23日）發表網誌表示，房委會會在切實可行的情況下，考慮有序地重建個別屋邨，增加長遠供應。

他稱，重建屋邨長遠而言或可增加公屋供應，但短期內會減少可供編配的公屋單位數量，惟目前公屋需求急切，當局要作出取捨，無法推行大規模的重建計劃。

陳帆表示，房委會一直按其政策和四個基本原則，包括樓宇的結構狀況、修葺工程的成本效益、重建屋邨附近是否有合適的遷置資源，以及原址重建的潛力，就實際情況謹慎考慮是否重建個別屋邨。過去十年，房委會已完成12個屋邨和三個工廈重建項目，合共提供超過25,000個房屋單位。

而房委會現正推展的重建項目則共有八個，將可提供約28,000個單位，連同正在研究重建的西環邨及馬頭圍邨在內，則共有十個項目，可提供約33,000個單位。

重建屋邨 重建後預計可額外提供單位 白田邨（較舊部分） 約3,100個 美東邨（較舊部分） 約2,135個 華富邨 約3,000個 西環邨 約500個 馬頭圍邨 約1,900個 合共： 10,635個

正推展的項目當中三個為重建公共屋邨。白田邨（較舊部分）、美東邨（較舊部分）兩個項目預計於2027至28年度完成，重建後將分別提供約6,600個單位及約2,800個單位。華富邨的重建項目將分階段進行，重建後將提供約12,200個單位。三個項目重建後較重建前，能額外提供的單位約8,200個。

在2021年施政報告中，行政長官亦宣布邀請房委會研究重建具可觀潛力、樓齡約60年的西環邨及馬頭圍邨，並爭取把周邊土地納入重建地盤，初步估計重建後兩個屋邨可合共提供共約5,000個單位，現時西環邨約有600個住戶，馬頭圍邨則有2,000多戶，兩條屋邨重建後的供應都接近倍增。

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同時，房委會亦會清拆石籬中轉房屋作公營房屋用途，目標在明年12月清空。如獲城市規劃委員會批准放寬規劃限制，項目預計可提供約1,600個單位。

房委會並會重建房委會轄下工廠大廈，即火炭的穗輝工廠大廈、九龍灣的業安工廠大廈、長沙灣的宏昌工廠大廈及葵涌的葵安工廠大廈，作公營房屋用途。為加快重建步伐，房委會會在改劃用地期間，同時清空四個工廠大廈的租戶，然後拆卸有關建築物。此安排有助縮短重建計劃的時間，提早供應公營房屋以滿足需求。預計重建後可提供共約4,800個單位。

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除了房委會的重建項目，在政府協調和推動下，平民屋宇有限公司與市區重建局合作的大坑西邨重建項目亦已獲行政會議批准。如獲城市規劃委員會批准放寬規劃限制，按計劃的構思，重建後的大坑西邨可提供約3,300個單位，較現時1,600個單位增加約一倍；其中約1,300個單位會用作重置現有住戶，餘下約2,000個單位則由市建局發展港人首次置業單位。項目不但釋放了珍貴的市區土地潛力，增加房屋供應，亦為居民改善他們的居所設施。

此外，政府一直與香港房屋協會保持緊密聯繫，並在土地資源許可的情況下，批地予房協以啟動其轄下屋邨重建，例如政府近年向房協批出石排灣道用地以啟動漁光村重建、定安街用地以配合觀塘花園大廈第二期重建，以及一幅位於啟德的用地以啟動真善美村重建及作其他安置用途，而房協在其後亦會利用真善美村原址啟動樂民新村重建規劃。

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