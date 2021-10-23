【乘車安全】Lyft 3年內錄逾4000宗性侵投訴　360宗個案涉及強姦

▲ Lyft發表報告表示，自2017年至2019年間，已累計收到超過4000宗來自其應用程式的性侵犯投訴個案。

美國叫車平台Lyft披露數據顯示，該企在2017年至2019年期間，合共收到超過4000宗投訴，乘客投訴在乘車期間被性侵犯。

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綜合外電報道，Lyft在2019年曾承諾公布有關數據。日前該企發表報告表示，自2017年起，已累計收到超過4000宗來自其應用程式的性侵犯投訴個案。每年新增的個案亦持續上升，由2017年的1096宗，增加至2019年1807宗。當中共有360宗個案涉及強姦。

報告又指，在2019年期間，有超過一半的投訴為「未經同意觸摸身體部位」。另外有156宗個案涉及強姦。

事實上，社會大眾愈來愈關注叫車平台的安全問題，特別是乘車期間的性罪行。過往亦曾有乘客向Lyft提出訴訟，指控司機在 2017 年對她進行了性侵犯。該名乘客認為Lyft 忽略事件嚴重性。Lyft亦曾經在2019 年被10幾名女性起訴，被指未能採取基本的安全措施。

Lyft 表示，該企會對所有司機進行基本和年度背景調查，並監控犯罪記錄和駕駛記錄。一位公司管理層日前在網誌中表示，2017年至2019年期間，性侵犯佔乘車次數的百分比下降了 19%。該公司還表示，期內超過 99% 的行程沒有出現任何與安全有關的投訴報告。

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責任編輯：葉泳珊