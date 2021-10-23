【iM驗樓篇】颱風過後玻璃幕牆框入水變漏水 逸瓏灣8低層單位獲90分（有片睇！）

颱風天有人歡喜有人愁，不過颱風過後的日子，反而是驗樓的好時機。就在「打風」後翌日，《iMoney》偕同驗樓師鍾智剛（鍾Sir），驗收位於白石角的新盤、逸瓏灣8一個低層單位。開始檢查不久，鍾Sir即發現主人房的窗戶和玻璃幕牆夾口位有漏水問題，他表示因漏水是嚴重問題，所以分數近乎全扣，不過單位其他位置沒有大問題，主要都是只影響外觀的小瑕疵，獲評90分。

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逸瓏灣8今年7月才正式落成，買家皆為近月入伙。業主何小姐屬近月直接「扑錘」購入單位的買家，主要用於收租投資用。是次驗收單位面積648平方呎，由於屬低層，另有一個264平方呎的平台。

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驗樓當日颱風「獅子山」剛過境，風和日麗。鍾Sir笑稱，「打風」後反而是最理想的驗樓時間，因若然正下雨，玻璃全是雨點，無法檢查出玻璃的崩花位。如果是颱風過後驗樓，無雨水影響，有漏水問題反而一目了然。

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驗收單位不久，鍾Sir隨即發現主人房窗邊及玻璃幕牆夾口位有漏水問題，窗台有一小片水窪、已乾的水漬外，夾口位更仍在滴水。鍾Sir表示，因為窗邊及幕牆好幾處地方都有水滴，考慮到窗戶外有簷篷，故排除雨水流至窗頂的可能性。他認為是「橫風橫雨」時，雨水流到單位外的玻璃幕牆框，再滲入單位內的幕牆夾口位，所以在窗戶緊閉的情況下，仍出現漏水問題。

走到露台，發現連接單位幕牆框，樓上露台的欄杆底部仍有水珠。鍾Sir解釋，欄杆底部的「疏水窿」滴水實屬正常，不過其夾口位也在滴水，相信是上方露台有位置入水，才會在下方滴出來。他續指，因為上方露台欄杆與幕牆有些位置相通，有機會因欄杆入水，而令到幕牆內部滲水。鍾Sir提到，理論上幕牆框內部裝有擋水片，但因無法檢查，擋水片或已失效，擋不住雨水流到內部而引致滴水。

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單位另一問題就在露台，鍾Sir發現除了有一處地磚有裂痕要更換外，另有兩塊地磚有空鼓問題，其中一塊空心位不超過四分一，問題不大；不過另一塊就超過四分一的標準，需要更換。鍾Sir坦言，檢驗後若發現問題，如果是較為不顯眼的位置，他建議業主盡量以修補為先，因原裝的建材品質通常較好；再者，如更換過程不當，更有機會令到完好的位置出現問題，所以更換不一定是最好的解決方法。

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至於單位其他位置沒有太大問題，大部分項目如：批盪、鋪磚、門、來去水都達滿分，其他的扣分位如油漆、欄杆等亦只有小瑕疵，只要清潔及修補即可。不過鍾Sir說明，因一般單位沒有露台，若果將露台的問題也計算在內，對這單位不太公平，所以計分撇除露台問題。惟單位漏水屬嚴重問題，所以窗的分數近乎全扣，得分只有17.5分，綜合所有工種，單位獲評90分。

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攝影：彭大偉

記者：陳楚琨