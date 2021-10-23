【贛鋒鋰業 1772】贛鋒鋰業收購Bacanora鋰業遭煞停 待墨西哥通過反壟斷審查

贛鋒鋰業（01772）全資子公司贛鋒國際貿易（上海）與Bacanora Lithium PLC公布，英國收購委員會已暫停贛鋒收購Bacanora Lithium全部已發行股本的時間表，到滿足墨西哥的批准條件或獲得豁免。

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公司指，收購提議是有條件的，其中包括滿足墨西哥反壟斷審查的條件或獲得豁免，現時墨西哥正處理有關事件，正與兩間公司進行溝通，當相關審查通過或獲豁免，收購時間表將恢復。

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記者：郭秀慧