【恒大危機】 許家印宣布10年不買地 恒大將實施現樓銷售 轉型至新能源車產業

中國恒大（03333）債務問題接踵而來，主席許家印昨日（22日）在恒大集團復工復產專題會上表示，集團未預售過的單位或項目今後要全部改為現樓銷售，大幅壓低房地產開發建設規模；10年內實現由房地產業轉向新能源汽車產業轉型。

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許家印指強調，原則上恒大10年內不買地，但現在也不能賤賣土地，並提出房地產銷售規模將由去年的7，000多億元人民幣，目標10年內壓降到每年2，000億元左右。

許家印指，復工復產保交樓為恒大當前頭等大事，只有復工復產，恢復銷售和經營，才能向業主交樓，才能解決上下游合作伙伴的商票兌付，才能完成財富產品的兌付，才能逐步歸還金融機構的借款。

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記者：郭秀慧