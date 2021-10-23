【疫後新常態】Nespresso於希慎設互動數碼展覽　夥國際企業展示未來辦公室

▲ Nespresso Professional與辦公室設計品牌M Moser Associates共同舉行展覽。（受訪者提供圖片）

新冠肺炎疫情下，工作空間的角色及定義亦出現變化。咖啡品牌Nespresso最近踩過界，將會在香港舉行探討未來工作場所的展覽。Nespresso Professional與辦公室設計品牌M Moser Associates共同舉行展覽，探討未來的工作場所。

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Nespresso Professional指，香港有65%的商業領袖計劃為混合辦公模式重新設計辦公室空間。過去一年，在家工作更普及和愈趨靈活，但亦有些企業認為，同事間面對面溝通的不能被取代。

今次Nespresso Professional與M Moser Associates以「共創連繫」為主題，共同創作CO:RE展覽，探討未來工作場所及協作的各種可能。展覽將會由10月25日至10月29日舉行，於銅鑼灣希慎廣場展出。

參觀者可透過三個揉合現實、社交網絡及數碼科技元素的主題空間，以具啟發性的方式體驗是次互動數碼展覽。參觀者可隨意穿梭互動數碼展覽內各個激活感官的空間。

展覽期間亦會舉行一連串的研討會環節，集合來自設計、科技、商業和零售界如inkedIn、Microsoft、Steelcase、LVMH等的領袖，互相分享他們如何面對宏觀變化，為員工提供更好的工作環境。

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責任編輯：葉泳珊