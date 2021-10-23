【Bitcoin】比特幣創始人行蹤有跡可循　中本聰身在何處？

▲ 比特幣創始人行蹤有跡可循 中本聰身在何處？

近日首款比特幣ETF面世，令市場對比特幣的關注再度升溫。不過，其背後的創辦人中本聰一直低調而神秘。惟近日Paypal的聯合創辦人Peter Thiel透露，他或許知道在哪裡可以找到中本聰本人，又指多年前可能已經見過中本聰。

比特幣的創始人中本聰在2008年發表第一篇比特幣相關的論文，2011年時就停止了在比特幣論壇的交流，自此消失在公眾視野。但在這數年期間，中本聰由始至終都沒有以真實身分露面，包括發布的首篇論文，亦是通過租借提供匿名服務的伺服器、透過密碼學郵寄清單發表的。

據彭博報道，Peter Thiel日前在邁阿密的一個會議上提到，2000年2月，他在加勒比海安圭拉島的海灘上，和私人數字貨幣E-Gold（電子黃金）的創辦人會面，正在討論如何能夠「毀掉所有央行」。他回憶，當時海灘上匯聚了約200人，以他的推斷，中本聰當時應該亦在現場。

據了解，E-Gold在1996年創立，但後來在美國司法部起訴後已經失效。Peter Thiel指，比特幣就是E-Gold的答案，中本聰可能在E-Gold中吸取教訓，認識到必須要匿名、沒有公司，即使有一間公司，也與政府有太緊密的聯繫。

不過，Peter Thiel表示，自己沒有花太多精力去查證中本聰的真實身分，也不想認識中本聰本人，若中本聰的身分曝光，政府亦會去逮捕他。

事實上，多年來不乏有人繼續追尋中本聰蹤跡的身影。曾經在2014年，就有黑客聲稱自己已經成功入侵中本聰的其中一個電子郵箱，獲取了中本聰的其他資料，並指只要支付25個比特幣，就會將中本聰的秘密公開。不過，其後事件不了了之，亦沒有證據表明，這個黑客可以訪問洩露中本聰身分的信息。

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記者：梁安琪