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【ETF】 亞洲首隻環球半導體ETF 每手入場費1,560元

股樓投資 16:39 2021/10/23

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三星資產運用香港公布，將推出亞洲首隻環球半導體ETF—三星彭博環球半導體ETF（03132） 。上述ETF追蹤彭博環球半導體20大指數，預期下月9日在港交所上市，上市價為2美元(約15.6港元)，每手為100個基金單位，入場費約200美元(約1,560港元)。

【濠賭股】 珠澳放寬通關 周二開始無須隔離14日 濠賭股應聲彈【見下頁

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三星資產運用香港指，面對環球半導體的預期供應短缺，半導體公司積極增產應付市場需求，吸引投資者關注相關股份，三星彭博環球半導體ETF會追蹤環球半導體業務總收入最高的一些半導體巨頭，覆蓋整個產業鏈的上游及下游行業， 預計上述ETF上市時將會直接參與7個市場，包括南韓、台灣、日本、美國、法國、荷蘭及德國半導體企業，如Nvidia（美：NVDA ）、台積電（美：TSM）、ASML、三星電子、英特爾（美：INTC）等。

集團指，截止今年10月15日，指數有20隻成分股，總市值約34,257.9億美元。而截至今年9月30日，追蹤指數在過往一年的升幅為44.4%，跑贏同期之恒生指數、標普500及納斯達克指數。

同場加映﹕【iM會客室】恆指能否企穩2萬6？科技內房股留定守？

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記者：郭秀慧

ETF 基金 指數 恒生指數

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