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美債息創逾5個月新高 對後市有何影響？

理財智慧 12:00 2021/10/23

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美國10年期國債孳息率周四（21日）曾高見1.705厘，創5個月新高。美國10年期國債債息，一向是市場重要的指標。一是作為美國信貸利率的基準，包括企業發債、物業按揭等；其次，10年期國債被視為零風險投資，而其孳息率被用作為投資回報的比較基準，例如股票的股息率與國債息率的差距，會影響股票的投資價值。

【大行報告】 大和重申濠賭股持正面看法 上調4股至「買入」評級【見下頁

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現時美債息雖突破1.6厘，但對比2018年高位約3厘，仍處於低水平，但要留意美債息升將帶來的影響。

1. 股市吸引力降低

正如前述，美國10年期國債利率普遍被市場認為是零風險利率，當債券的利率升高，如股票的股息率不變，雙方的息差就會收窄，變相降低了股票的吸引力。當趨勢持續，資金便會逐步由股市流向債市，因此債息愈升，對股市愈為不利。

2. 企業信貸成本上升

美國10年期債息上升就正正意味着債務成本上揚，對高負債的企業而言絕對是挑戰，尤其是近年不少企業趁利率極低而蜂擁借貸。

3. 預視通脹壓力增加

近期油價上升，加深通脹壓力，也是債息上升的啟示。原因很簡單，當通脹上升，會蠶食資產回報，投資者便要追尋更高的回報，債券價格下跌，便會令債息上升。另一方面，當通脹升溫，會加快美國聯儲局加息的步伐，藉加息來壓住通脹，債息自不然也會跟隨上升。

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記者：郭秀慧

經濟 美國聯儲局 美國 通脹

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