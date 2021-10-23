【疫後工作】沃爾瑪企業員工11月起重回辦公室　需完成接種疫苗

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沃爾瑪（Walmart，美：WMT）的企業員工將會由11月初開始，陸續重回辦公室上班，涉及包括總部在內的所有美國辦公室。
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外電報道引述沃爾瑪向公司員工發出的備忘錄，指出自11月8日的星期開始，沃爾瑪員工將會更固定地重新到辦公室工作。該企人力資源總監（Chief People Officer）Donna Morris提到，沃爾瑪過往的成功是歸因於企業員工。
該企認為，雖然科技令員工可在疫情之下，共同遠程工作，但任何方法都無法取代同事一起在辦公室工作。她認為，此有助建立企業文化、共同協作、創新、建立關係，令企業更快進步。
Donna Morris又指，企業的管理層將會按員工崗位，陸續通知其上班預算日期。而沃爾瑪的全球科技團隊，包括軟件工程師、數據專家等，暫時將會繼續遠程辦公。至於上班時的疫苗接種要求，Donna Morris的備忘錄則指到，所有需要到辦公室園區內工作的員工，都必須在11月內完成接種疫苗。否則，員工則需要提供合理原因。
沃爾瑪發言人在10月初曾表示，企業內絕大部分員工及主管已完成接種疫苗。但亦有部分僱員有醫生證明或宗教原因，而未能接種疫苗，他們將需要定期進行新冠肺炎病毒檢測、配戴口罩，及盡量保持社交距離。
責任編輯：葉泳珊