Beyond Meat發盈警降季度收入預測　股價曾挫逾15%

▲ 美國人造肉生產商Beyond Meat發盈警，調低第三季收入預測。（法新社資料圖片）

美國人造肉生產商Beyond Meat（美：BYND）發盈警，並下調第三季度收入預測，消息觸發股價曾急挫15.7%，並刷新去年五月以來的新低。

Beyond Meat最新第三季收入指引，營收從1.2億至1.4億美元下調至近1.06億美元，這也意味公司營收不僅將連續兩個季度環比下滑，並且走弱的幅度也大於預期。

根據路孚特統計，華爾街分析師平均預期為1.33億美元。Beyond Meat並沒有公布利潤指引，此前分析師給到的預期為每股虧損29美分。

對於下調營收指引的原因，Beyond Meat給出不少壞消息：一家加拿大供應商在餐館重啟後，減少零售訂單數量的時間比預期要長、另一家大型客戶換掉供應商，導致公司預計的增量訂單未能落實、勞動力短缺也對業務擴展和貨架更新構成負面影響。

Beyond Meat在運營方面也遭遇挑戰，一處位於賓夕法尼亞州的設施，在長達兩周內失去飲用水源，另一處設施因為極端天氣導致存貨損失。

周五的公告中也有好消息，Beyond Meat披露有一家國際客戶在第三季度增加訂單，部分抵銷上述的一系列負面影響。不過，公司並沒有透露這家國際客戶的具體情況。

Beyond Meat將在11月10日公布第三季業績。

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責任編輯：李勝君



