美國2021財年預算赤字2.77萬億美元 歷史第二高

▲ 美國2021財年預算赤字2.77萬億美元，為歷史第二高。（法新社資料圖片）

美國財政部報告顯示，截至 9 月，美國財政年度赤字為 2.77 萬億美元，是有紀錄以來的第二高，相比 2020 年創下的 3.13 萬億美元的歷史最高有所改善。這兩年的赤字直接反映數萬億美元的政府支出，用以抵消疫情帶來的破壞性影響。

拜登政府周五表示，截至 9 月 30 日的預算年度，2021 年的赤字比 2020 年減少 3,600 億美元，因為經濟復甦增加了收入，有助抵銷政府抗疫方面的支出。

美國 2009 年最大赤字是 1.4 萬億美元，因為華府斥巨資以擺脫2008年金融危機後的嚴重衰退。

對於2021年，財政部和管理與預算辦公室（CBO） 聯合報告稱，政府支出增長 4.1% 至 6.82 萬億美元，這被政府收入增長 18.3% 所抵銷，在疫情期間失去工作的數百萬人重返工作崗位，企業利潤也重新煥發活力。

2021財年美國政府削減赤字的功臣，來自個人和企業納稅，僅企業所得稅帶來的年度政府收入，就比2020財年增加1,580億美元，增幅高達74.8%。個稅則是最大的一塊政府收入，貢獻了2.052萬億美元，較上財年增長4,430億美元，增幅27.5%。

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責任編輯：李勝君

