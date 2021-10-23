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大家樂發盈警 料上半年度少賺一半 剔除資助因素業務轉虧為盈

股樓投資 00:27 2021/10/23

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餐飲股大家樂(00341)發布盈警，預期截至今年9月底止中期錄得股東應佔溢利約8,000萬元，較去年同期溢利1.62億元下跌50.7％，主要由於集團去年同期之股東應佔溢利包含政府發放之新冠肺炎資助合共3.39億元，而回顧期間集團則無獲得政府任何新冠肺炎資助。惟剔除資助因素，大家樂業務上半年度實際轉虧為盈。

【恒大危機】惠譽將逾20隻中港內房股 列入評級觀察名單   詳情請看【下一頁

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大家樂在公告中表示，若不計及政府新冠肺炎資助，上半年度之業務及盈利較去年同期錄得較大增長，主要由於集團營運所在地區疫情大致穩定，市場氣氛得以改善，而集團於回顧期間實施各項有效策略以爭取外賣自取及外賣速遞銷售業務，同時成功推出新產品及市場推廣計劃。

【異動股】傳獲豁免購買美國技術 中芯全日炒上近半成   詳情請看【下一頁

集團首席執行官羅德承9月曾表示，消費券帶動人流上升，形容8月銷售凌厲，按年有很大進步，但屬傳統旺季的7月則表現疲弱，惟4月至7月的銷售額仍有雙位數升幅。他當時亦預期，本月初派發的第二期消費券可帶動業務增長。

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撰文 : 李尚毅

大家樂（00341） 港股

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