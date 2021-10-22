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【iBond2021】 專家料 iBond短期受壓 下試103元

Hot Talk 23:21 2021/10/22

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政府統計處今天(10月22日)公布9月份通脹數據，整體消費物價指數(CPI)只升1.4%，較8月份的1.6%為低，亦遠遜於市場預期，原本上商及信銀國際齊料上月CPI升逾3%，最保守的大新(02356)也料升1.7%，結果卻令一眾名家大跌眼鏡。

由於通脹連跌兩個月，專家預期，iBond(04246)短期料受壓，相信債價下試103元。

不過，專家預期，通脹或呈滯後反應，尤其是疫後全球供應鏈仍陷樽頸，疊加能源荒，唯恐令通脹惡化，本港亦難免受輸入性通脹威脅，而政府也料通脹壓力增加，花旗料明年CPI升2.4%，較iBond保底息兩厘高。

花旗料明年通脹升2.4% 跑贏iBond兩厘包底息【下一頁】

信銀國際經濟師李業勤博士今天回應本報查詢指，暫維持今年全年CPI升1.7%，明年再升約2%。花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖預計，第4季CPI錄得2.9%升幅才見頂，今年全年升1.9%，明年CPI則升2.4%。

此外，論及iBond債價，獨立股評人胡孟青料官債暫約在103元到105元浮沉。光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為，港股近期止跌回升，市場避險情緒急降温，料個別月份的通脹數據，對iBond債價影響不大，相信短期內的高低位介乎103.5元到104元上落。唯其如此，眼下仍處於低息環境，官債有兩厘墊底息，不妨繼續持有至臨近聖誕坐享首次派息。

然而，溫傑補充，若通脹持續升温，或刺激官債將反覆上試105元高位，屆時捧場客才值得高沽。

而據經濟通的資訊，iBond自6月24日在港交所(00388)掛牌至今，最高曾見104.05元，低見102.8元。今天收報103.4元，微跌0.05%。

追蹤iBond消息，可瀏覽【iBond 2021】

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特約記者：曾桂芬 責任編輯：李勝君
 

港股 財富及資產管理 花旗銀行 投資策略 見頂 胡孟青 iBond 通脹 CPI

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