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【恒大3333】許家印：恒大10年內原則上不買地、年銷售降至2000億　恒大汽車曾升17%、恒大倒跌

股市 17:38 2021/10/25

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許家印：恒大10年內原則上不買地、銷售降至2000億人幣　轉型至新能源車產業

中國恒大 （03333） 短暫避過債務違約，於寬限期到期前償還美元債利息，惟恒大陸續有多筆債務到期。恒大主席許家印在恒大集團復工復產專題會上宣布三大自救策略，並指10年內「原則上不買地」，銷售壓降到每年2000億元（人民幣，下同）左右。許家印續指，恒大會由房地產轉型以新能源汽車為主業。

恒大汽車 （00708） 高開11.4%，早段最多升17%見4.2元，收市升11%至4元，成交9.1億元。恒大開市升4.1%，開報2.8元，但升幅不斷收窄，收市倒跌0.7%，收報2.67元，成交4.3億元。

*重溫《ET開市直擊》譚朗蔚點睇恒大系*【按此-附Time code】 

恒大在寬限期結束前支付債券利息，彭博︰有債權人希望債務談判，看【下一頁】

許家印指，恒大沒有預售過的樓棟或項目，今後要全部改為現樓銷售，並宣布了恒大化解風險自救的三大戰略決定。一、是堅定不移、全力以赴實現復工復產保交樓；二、是全面實施現樓銷售、大幅壓降房地產開發建設規模；三、是10年內實現由房地產業向新能源汽車產業的轉型。

他指，復工復產保交樓為恒大當前頭等大事，只有復工復產，恢復銷售和經營，才能保質保量向業主交樓，才能解決上下游合作夥伴的商票兌付，才能完成財富產品的兌付，才能逐步歸還金融機構的借款。

許家印表示，原則上恒大10年內不買地，但現時也不能賤賣土地。他又指，恒大未來將全面實施現樓銷售，房地產的銷售規模要從去年的7000多億元，10年內要壓降到每年2000億元左右，並在10年裡完成由房地產向新能源汽車的產業轉型。這意味著，未來恒大將形成新能源汽車為主、房地產為輔的產業格局。

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相關文章：【內房危機】萬科會否救恒大？　郁亮：先解決自己過冬、行業陣痛後仍有機會

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港股 中國恒大（03333）

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