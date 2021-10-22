▲ 【半導體ETF】三星推亞洲首隻環球半導體ETF 每手入場費1560元

三星資產運用香港宣布，將推出亞洲首隻環球半導體ETF—三星彭博環球半導體ETF （03132） 。該ETF追蹤彭博環球半導體20大指數，預計於11月9日（星期二）上市，上市價為2美元（約15.6港元），每手為100個基金單位，入場費約為200美元（約1,560港元）。

三星資產運用香港稱，環球半導體的預期供應短缺，半導體公司積極增產應付市場需求，吸引投資者關注相關股份，三星彭博環球半導體ETF會追蹤環球半導體業務總收入最高的一些半導體巨頭，覆蓋整個產業鏈的上游及下游行業，預計該ETF上市時將會直接參與7個市場，包括南韓、台灣、日本、美國、法國、荷蘭及德國半導體企業，如Nvidia（美：NVDA ）、台積電（美：TSM）、ASML、三星電子、英特爾（美：INTC）等。

截止10月15日，指數有20隻成分股，總市值約34,257.9億美元。截至2021年9月30日，追蹤指數在過往一年的升幅為44.41%。

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編輯：李哲毅