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【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】屯馬線本地遊: 錦上路慢活小鎮

名人薈萃 08:13 2021/10/24

分享：

疫情下，香港人差不多兩年無出外旅遊。今次Flora Rabbit 想同大家分享一下香港本地遊，自屯馬線開通後，去錦上路好方方便，

由香港站到錦上路站大約20 分鐘。一出站筆者就見到綠悠悠的山和本地農夫擺賣有機菜菜，大家不妨週末來到錦上路一日慢活一下

 

紅磚屋跳蚤市場是一個富有濃厚文藝氣色的週末市集

錦田紅磚屋曼谷風格小市集

錦田紅磚屋位於祠堂村旁，鄰近吉慶圍，是一處香港旅遊景點；面積達2萬呎，內裏52間店舖全部是一間間以紅磚建成的小商店。紅磚屋跳蚤市場是一個富有濃厚文藝氣色的週末市集。紅磚屋前身是洋蠋工廠，現在已經搖身一變，成為週末市集。這裡不論是裝修還是售賣的貨品，也充滿曼谷的風格。每次Flora Rabbit 去行錦上路紅磚屋跳蚤市場，感覺置身於曼谷市集，猶如去左翟道翟。一些復古收藏品、雕塑擺設，或是二手陶瓷，都能在此找到。Flora Rabbit上個月遊覽時，見到兩架本地旅遊巴及兩個本地旅遊團在遊覽，亦見到文青同一家大細來打卡

 

每次Flora Rabbit 去行錦上路紅磚屋跳蚤市場，感覺置身於曼谷市集，猶如去左翟道翟

係錦田紅磚市集入面搵到一間懷舊可樂收藏店

錦田紅磚市集

地址：新界元朗錦田祠堂村地段390400
開放時間：上午10 - 晚上8 星期五、六、日及公眾假期開放。）

另一個值得遊覽的地方是錦田壁畫村。

錦田壁畫村．色彩繽紛

在視覺藝術科老師郭燕銘的帶領下，壁畫村於2017年10月開始動工，現已有二十多幅壁畫。她希望透過藝術將互助互愛的精神帶入錦田。

係錦田市閒逛會發現好多壁畫，每一幅都好有心思，色彩繽紛。

地址：錦田市中心，吉慶圍週邊

 

勝發餅家忌廉筒

來到錦田，不得一提勝發餅家是錦田一間59年老字號麵包舖，忌廉筒人手搓製，鬆軟香綿，吸引不少旅慕名而來。勝發餅家忌廉筒像是熱吃的雪糕，外面像硬一點的牛角飽，裡面由底至面塞滿Cream，外酥內軟。原來製作一個忌廉筒一點都唔易，師傅先搓好酥皮及麵糰，混合後放進雪櫃雪至1小時，再用麵粉棍壓平，切成一小條長方形，用特製圓筒捲成忌廉筒狀，最後放進焗爐及唧上忌廉才能完成。由最初到最後步驟可要3小時
 

元朗勝發餅家

地址 : 元朗錦田公路 215號A

營業時間：6am-8pm (星期四休息)

錦上路站步行10分鐘

係錦田市閒逛，會發現好多壁畫，每一幅都好有心思，色彩繽紛

係錦田市閒逛，會發現好多壁畫，每一幅都好有心思，色彩繽紛

勝發餅家忌廉筒像是熱吃的雪糕，外面像硬一點的牛角飽，裡面由底至面塞滿Cream，外酥內軟

Flora Rabbit 既小束乾花由即日至查篤撐合作社格仔鋪擺賣。

如果大家得閒係假日行開錦上路，不妨順便去紅磚屋查篤撐合作社參觀下。Flora Rabbit 既自家風乾乾花，至少風乾3 星期，歡迎大家選購，開心價: HK$ 68，平價益街坊。

 

查篤撐合作社

地址：元朗錦上路紅磚屋7號鋪

 

交通資料及路線

由-錦上路西鐵站：Ｂ出口, 步行約８分鐘

由-錦田街市對面，步行約１分鐘

九巴： 51 , 54, 64K, 77K, 251M  (位置：錦上路第一個巴士站)

綠色專線小巴： 71, 72, 78, 602, 608

紅色小巴： 18, 23

 

 

作者_Flora Rabbit(周嘉瑩)簡介：

愛花藝。自2019 年11月做第一個保鮮花瓶賀細妹結婚，就開始迷上保鮮花瓶，一年內設計超過50個保鮮花瓶。Flora Rabbit 喜歡下廚、遊歷、做過背包客，希望將DIY 的快樂、住家養生及所見所聞和大家分享，一起愛生活！

Facebook: Flora Rabbit

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撰文 : Flora Rabbit(周嘉瑩)

欄名 : FloraRabbit愛生活

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