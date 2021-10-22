【異動股】傳獲豁免購買美國技術 中芯全日炒上近半成

外電報道，雖然內地電訊設備商華為與晶片生產商中芯（00981）被納入美國貿易黑名單，但去年11月至今年4月期間當局批出總值約1,030億美元的技術出口許可予兩間公司。受消息推動，中芯(00981)全日炒上4.7%收報23.15元。華為鴻蒙系統合作夥伴中軟國際(00354)，全日亦升3.5%收報13.64元。

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根據文件，美國企業得到美國商務部發出的113項出口許可，向華為出售技術，涉及金額為610億美元。另外，美國企業得到商務部發出188項豁免許可，向中芯出售技術，涉及金額為420億美元。

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去年12月，美國商務部把中芯列入貿易黑名單。根據當時商務部規定，美國供應商在向華府申請及獲批後，才能向對方供應特定技術產品。

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