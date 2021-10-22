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【異動股】傳獲豁免購買美國技術 中芯全日炒上近半成

股樓投資 23:07 2021/10/22

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外電報道，雖然內地電訊設備商華為與晶片生產商中芯（00981）被納入美國貿易黑名單，但去年11月至今年4月期間當局批出總值約1,030億美元的技術出口許可予兩間公司。受消息推動，中芯(00981)全日炒上4.7%收報23.15元。華為鴻蒙系統合作夥伴中軟國際(00354)，全日亦升3.5%收報13.64元。

【恒大危機】惠譽將逾20隻中港內房股 列入評級觀察名單   詳情請看【下一頁

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根據文件，美國企業得到美國商務部發出的113項出口許可，向華為出售技術，涉及金額為610億美元。另外，美國企業得到商務部發出188項豁免許可，向中芯出售技術，涉及金額為420億美元。

【騰訊700】傳騰訊籌備成立F1遊戲工作室 開發元宇宙作品   詳情請看【下一頁

去年12月，美國商務部把中芯列入貿易黑名單。根據當時商務部規定，美國供應商在向華府申請及獲批後，才能向對方供應特定技術產品。

同場加映  【iM會客室】恆指能否企穩2萬6？科技內房股留定守？

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撰文 : 李尚毅

中芯國際（00981） 港股

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