【阿里巴巴9988】阿里巴巴推出人工智能服務平台 精準預測短臨天氣

阿里巴巴（09988）旗下達摩院推出雲端人工智能短臨天氣預測平台，可對未來6小時内的天氣情況進行精细範圍内高精度的預測，可為阿里雲中國客戶提供1公里網格範圍的高分辨率圖像，每10分鐘更新一次。平台可追蹤降雨量、風速，以及包括雷暴和冰雹等的極端天氣狀況，為農業、物流、運輸和可再生能源等天氣敏感行業帶來實際價值。

【新股IPO】微創機器人2252周四起招股 入場費約2.18萬元【見下頁】

對農民而言，及時且準確的天氣預報可減輕惡劣天氣對農作物及牲畜的危害；速遞員可根據天氣預報在雨天有效規劃路徑；光伏發電站則可透過雲層形態預測調節電力供應計劃。

【MIRROR鏡仔卡】 麥當勞APP推麥炸雞優惠送鏡仔卡 MIRROR六子食雞足本廣告有得睇【見下頁】

該人工智能預測平台算法由阿里巴巴達摩院和中國國家氣象中心合作研發，透過卷積神經網絡（Convolutional Neural Network, CNN）從雷達回波和氣象衛星圖片中有效提取氣象特徵。 平台配備了經過訓練的機器學習模型，可在數分鐘內提供精準及接近實時的當區天氣預測； 利用生成對抗網絡（Generative Adversarial Network, GAN）技術則可同時生成清晰且細節 豐富的預測圖像。

【延伸閱讀】大行點睇：國泰君安指新能源發電有3條投資主綫 推薦10大股份

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

相較於傳統的物理模型，例如需數小時才能生成預測數據的「全球/區域 一體化同化預報系統」（Global/Regional Assimilation and Prediction System, GRAPES）， 阿里巴巴達摩院的人工智能預測模型大幅提升了預測速度和準確度，展現出更優越的性能。

近年來，阿里巴巴致力透過科技創新幫助需倚賴氣候資訊維持日常營運的行業應對環境挑戰。 例如，武漢的葡萄種植戶現可使用阿里雲的物聯網系統對土地、濕度、日照等環境參數進行 分析，從而更好地規劃澆水和施肥安排。來自安徽省的梨農和海南省的菠蘿種植戶則可透過 基於阿里巴巴最新雲計算和人工智能技術打造的「先進數碼農場」提升農作物產量。

同場加映：【iM會客室】恆指能否企穩2萬6？科技內房股留定守？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正