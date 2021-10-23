  • 20°C
香港時間 : 20211023日 (六) 10:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【玄人‧峰語@iM網欄】一定要實地考察？ 足不出戶也可以看風水揀樓？

名人薈萃 10:01 2021/10/23

分享：

 

不論你相信風水與否 ，都希望能夠住在一間風水單位，順風順水。因此，一些相信風水的人，在買樓或租樓之前都會找一些風水師傅為他揀樓。 近年有些師傅提供足不出戶看風水的服務， 他們的方法有大致有兩種 : 第一， 就是客人提供實際地址，然後師傅們就在網上透過地圖去找位置，再用立極尺在地圖上度出單位的座向，以決定那座大廈或單位的風水吉凶。 第二種做法就是師父為這家單位起卦，從卦理去斷定那單位的吉凶。

 

人家怎樣做我不得置評，但我認為睇風水揀樓，一定要實地考察。我曾經再三提過， 真正的風水是先看巒頭吉凶、才看理氣是否配合， 而巒頭有釙外巒頭及內巒頭：外巒頭即屋外的大環境，坐山向水、內龍去脈是否合理得宜；內巒頭就是看室內的單位間隔佈局是否合適。如果要細緻去看，還要看渠位、屋外有沒有殺…..等細微的地方。所以如果單憑網上看單位的坐向方法，是一種純粹用理氣計算，看不到一間物業的真正風水吉凶。

 

當然有些師傅會說，理氣是基本入門門欖，如果連理氣也過不了關，根本不用看巒頭頭。當然，這個說法也並非不合理，但是理氣當中亦有很多門派、方法， 由於香港目前的理氣風水主流是玄空飛星，因此如果在地圖上看風水揀樓師傅們的評語，都離不開旺丁旺財、旺財、旺丁、損丁傷財等。問題是，我曾經說過玄空飛星只是整個理氣學說的其中一門，它仍然必須配合巒頭才發生克應，還有一個重點是計算理氣的座向其實也要因應實際情況去決定，因此單靠地圖去揀樓，而沒有到實際現場視察環境，有機會斷錯理氣的數理，很容易以偏蓋全。

 

至於起卦去揀樓，我也曾經見識過一些起卦很廊的前輩，是可以足不出戶透過掛理去評物業的分數。不過，我認為卦理揀樓是有其準繩度，但大前提也是應該要經過實地考察後，用卦去做一個助證，方是一個完整的配套。當然，大家會問為何起卦也可以揀樓? 起卦觸機很難用科學化的言語去形象化，但以我的經驗，只要心誠，起的卦真的很有參考價值。至於如何以卦去揀樓，舉例而言，如果以文王卦為例，可以從掛上的生剋制化、六獸分佈等去看這間樓的財旺弱、官殺吉凶、子孫多寡……如果以大六壬起卦，也可以看到這間屋周圍的環境及妻財子祿的吉凶及住下去後之事態發展。

 

不過，姑勿論以什麼方法去協助，風水仍是以巒頭先行，巒頭吉，可以抵銷理氣的弱，但巒頭大凶，那怕你在理氣上動手化煞，也是化不了多少的。因此，要揀風水樓，還是要多行幾步了。

 

 

作者_奇峰簡介：

羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

更多玄人‧峰語@奇峰的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 羅奇峰

欄名 : 玄人‧峰語

最新專欄文章 更多

【玄人‧峰語@iM網欄】一個用神兩個格局？ 同一粒星可有不同的演繹
2021/10/16
【玄人‧峰語@iM網欄】一個用神兩個格局？ 同一粒星可有不同的演繹
【玄人‧峰語@iM網欄】運氣的好壞不應著眼當下的一切
2021/10/09
【玄人‧峰語@iM網欄】運氣的好壞不應著眼當下的一切
【玄人‧峰語@iM網欄】腦內「圓卓會議」 透過觀賞尋找真正的自我
2021/09/25
【玄人‧峰語@iM網欄】腦內「圓卓會議」 透過觀賞尋找真正的自我
【玄人‧峰語@iM網欄】人的樂、苦，因為DNA出錯？
2021/09/18
【玄人‧峰語@iM網欄】人的樂、苦，因為DNA出錯？
【玄人‧峰語@iM網欄】「人算不如天算」？人生是一場風險管理遊戲
2021/09/11
【玄人‧峰語@iM網欄】「人算不如天算」？人生是一場風險管理遊戲
香港 服務 風水師 物業 風水

下一篇文章

【清酒新世界@iM網欄】輕盈典雅有個性 山丹正宗．三
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

海茵莊園平絕將軍澳區私樓　折實最平388.8萬　九建：定價相宜　幫年輕人上車
海茵莊園平絕將軍澳區私樓　折實最平388.8萬　九建：定價相宜　幫年輕人上車
【公屋裝修】 15萬平裝火炭駿洋邨320呎單位 客廳一開二變兩房 以屏風作間隔保自然光
【公屋裝修】 15萬平裝火炭駿洋邨320呎單位 客廳一開二變兩房 以屏風作間隔保自然光
宏利與中大醫院成合作夥伴　推「醫護專員支援服務」助客戶應對癌症治療
宏利與中大醫院成合作夥伴　推「醫護專員支援服務」助客戶應對癌症治療
【美股焦點】特朗普設立社交媒體　DWAC一度飆升400%
【美股焦點】特朗普設立社交媒體　DWAC一度飆升400%
【美股焦點】美股三大指數齊跌 Tesla股價創歷史新高 特朗普概念股PHUN暴漲逾15倍
【美股焦點】美股三大指數齊跌 Tesla股價創歷史新高 特朗普概念股PHUN暴漲逾15倍
【樓市熱話】租客擅自貼牆紙 業主收樓驚覺滿屋膠水漬 想知是否有權扣按金？ 網民：以為去了凶宅
【樓市熱話】租客擅自貼牆紙 業主收樓驚覺滿屋膠水漬 想知是否有權扣按金？ 網民：以為去了凶宅