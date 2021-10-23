【玄人‧峰語@iM網欄】一定要實地考察？ 足不出戶也可以看風水揀樓？

不論你相信風水與否 ，都希望能夠住在一間風水單位，順風順水。因此， 一些相信風水的人， 在買樓或租樓之前都會找一些風水師傅為他揀樓。 近年有些師傅提供足不出戶看風水的服務， 他們的方法有大致有兩種 : 第一， 就是客人提供實際地址，然後師傅們就在網上透過地圖去找位置，再 用立極尺在地圖上度出單位的座向， 以決定那座大廈或單位的風水吉凶。 第二種做法就是師父為這家單位起卦，從卦理去斷定那單位的吉凶。

人家怎樣做我不得置評，但我認為睇風水揀樓，一定要實地考察。 我曾經再三提過， 真正的風水是先看巒頭吉凶、才看理氣是否配合， 而巒頭有釙外巒頭及內巒頭：外巒頭即屋外的大環境，坐山向水、 內龍去脈是否合理得宜；內巒頭就是看室內的單位間隔佈局是否合適 。如果要細緻去看，還要看渠位、屋外有沒有殺…..等細微的地方 。所以如果單憑網上看單位的坐向方法，是一種純粹用理氣計算，看 不到一間物業的真正風水吉凶。

當然有些師傅會說，理氣是基本入門門欖，如果連理氣也過不了關， 根本不用看巒頭頭。當然，這個說法也並非不合理，但是理氣當中亦 有很多門派、方法， 由於香港目前的理氣風水主流是玄空飛星， 因此如果在地圖上看風水揀樓師傅們的評語，都離不開旺丁旺財、 旺財、旺丁、損丁傷財等。問題是， 我曾經說過玄空飛星只是整個理氣學說的其中一門， 它仍然必須配合巒頭才發生克應， 還有一個重點是計算理氣的座向其實也要因應實際情況去決定， 因此單靠地圖去揀樓，而沒有到實際現場視察環境， 有機會斷錯理氣的數理，很容易以偏蓋全。

至於起卦去揀樓，我也曾經見識過一些起卦很廊的前輩， 是可以足不出戶透過掛理去評物業的分數。不過， 我認為卦理揀樓是有其準繩度， 但大前提也是應該要經過實地考察後，用卦去做一個助證， 方是一個完整的配套。當然，大家會問為何起卦也可以揀樓? 起卦觸機很難用科學化的言語去形象化，但以我的經驗，只要心誠， 起的卦真的很有參考價值。至於如何以卦去揀樓，舉例而言， 如果以文王卦為例，可以從掛上的生剋制化、 六獸分佈等去看這間樓的財旺弱、官殺吉凶、子孫多寡…… 如果以大六壬起卦， 也可以看到這間屋周圍的環境及妻財子祿的吉凶及住下去後之事態發 展。

不過，姑勿論以什麼方法去協助，風水仍是以巒頭先行，巒頭吉， 可以抵銷理氣的弱，但巒頭大凶，那怕你在理氣上動手化煞， 也是化不了多少的。因此，要揀風水樓，還是要多行幾步了。

作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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