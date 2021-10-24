【山地悠遊人生@iM網欄】不需郵費、不需郵票 不尋常郵局

200多年前達爾文到加拉帕戈斯群島（Galapagos Islands），令該群島聞名全球，吸引遊客前往觀賞巨形陸龜、海鬣蜥、海獅、企鵝、信天翁等野生動物。在這無人居住的地區，群島中的弗雷里安納島（Floreana Island）有另一法寶吸引遊客，島上有個郵局海灣（Post Office Bay）提供獨特的郵寄服務，這郵局沒有郵遞員，寄信無需付郵費、亦不需貼郵票，依然能送達。

▲ 海鬣蜥 Marine Iguana

獨特的郵寄服務

其實達爾文並不是第一個踏足加拉帕戈斯群島的人類。早在17世紀就有海盜登島，然後捕鯨船隊在18世紀取而代之，將加拉帕戈斯群島作為休息補給站。 捕鯨船經過數月甚至幾年時間飄洋過海，想家的船員們無法寄信回家，於是想到一個妙法，水手們在群島中的Floreana 島豎立了一個木桶，成為簡易的「郵局」，當船隻經過，往外海的水手把信件留在木桶內，而返航的水手就會拿起寄往自己國家的信件，順路送到。

▲ 第一個桶使用200多年， 已經退役

這種傳統寄信方式一直保存下來，有200多年歷史的郵局海灣的郵件傳遞系統一直在運行，桶里的明信片寄往世界各地，被國家地理雜誌評為世界上最“不同尋常”的郵局之一。不過如今的寄信人換成了遊客，每個登島的遊客都會停下來，把寫好地址的明信片放在郵筒里，然後翻找寄往自己居住的城市的明信片，並帶回國，自發地扮演一次郵差，親自送達收信人。

▲ 舊郵筒被旁邊一個類似鳥舍的新木桶所取代

▲ 導遊鼓勵我們傳承這一傳統，找可以親自送達的明信片，並分享郵政海灣的故事

▲ 找到一張香港的，可惜沒有地址，發信人並不想明信片被寄出

導遊鼓勵我們傳承這一傳統，並分享郵政海灣的故事。一張普通的明信片，在木桶中沉寂的等待，被來來往往的遊客翻了一遍又一遍，終於在眾多明信片之中被有緣人選中。可以作弊，貼上郵票代為寄出，不過最好親自將信件遞送給收件人， 我盡量翻閱明信片，找到一張香港的，可惜沒有地址，發信人並不想明信片被寄出。最後找到一張我一定會去的城市，巴西聖保羅。

▲ 最後找到一張我會去的城市，巴西聖保羅

▲ 時隔幾個月之後，我把它帶到聖保羅，幾經輾轉到達收件人的家，是有游泳池和花園的豪宅。傭人為我開門，首先讓我在廚房你等候

▲ 終於可以親手送到，主人是賣現代藝術品的，有一兒一女，主人不願意出境，拍照只好讓他們的狗代替

我乘坐的遊艇上有準備明信片，但如果想寄一些特別的，最好出發前帶上明信片， 提前準備！除了地址之外，最好在明信片上留一個郵箱地址或者其他聯繫方式。

盡量翻閱明信片找自己國家的明信片，或你將要前往的城市。

作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介： 以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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