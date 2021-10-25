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【SOHO中國】SOHO中國跌逾5%　子公司被指涉嫌偷逃稅款　遭北京稅務局立案檢查

股市 10:41 2021/10/25

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【SOHO中國】SOHO中國子公司被指涉嫌偷逃稅款　遭北京稅務局立案檢查

今年9月內地監管部門以「反壟斷法」叫停SOHO中國 （00410） 賣盤予黑石集團，惹來眾多市場揣測。交易告吹後一個月，中國稅務總局北京市稅務局周五（22日）發公告指，接到對SOHO中國下屬企業北京建華置地有限公司涉嫌偷逃稅款問題的舉報後，北京市稅務局稽查局經稅收大數據分析研判，依法對北京建華置地立案檢查。SOHO中國早段跌5.7%，現報1.98元。

翻查資料，北京建華置地註冊資本1.04億元（人民幣，下同），股東架構簡單，SOHO中國持股60%，剩餘40%股份則由華遠地產全資子公司持有。

值得留意是，同被捲入SOHO中國查稅風波的華遠地產的規模雖不大，但其母公司華遠集團前董事長任志強為知名地產大佬、「紅二代」，並常發出激進言論而有「任大砲」名號。

不過去年4月任志強遭中紀委調查，後因貪污、受賄、挪用公款及國有公司人員濫用職權等被判有期徒刑18年，處罰人民幣420萬元。

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港股 SOHO中國（00410）

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