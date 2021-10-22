海茵莊園全盤僅6伙兩房　402呎內櫳陪你睇

九建新盤海茵莊園開放示範單位，其中兩房無改動示範單位，以第2座18樓D9室為藍本，實用面積402平方呎，屬兩房連儲物室設計，附22平方呎露台及16平方呎工作平台。

單位大門位置有玄關位，設有儲物空間、掛鈎及鞋櫃，可擺放隨身物品，亦有鏡面方便出門前整理儀容。入門右側即見客飯廳。單位客飯廳以長方形開則，方便擺放家具，且預留大幅牆身，可用於擺放家電及組合櫃等。此外，客飯廳外連露台，採落地玻璃幕牆設計，有效增加採光及景觀。

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開放式廚房位於玄關儲物櫃後方，同時通向主人房及儲物室入口。主人房以方形開則，間隔實用，外連16平方呎工作平台，亦有轉角玻璃幕牆，可與平台起對流效應，增強通風；而儲物室則位於主人房旁，以趟門開關，省卻空間。儲物室內特設可開啟的活窗，令其用途更多元化。

至於另一睡房，與浴室一同位於單位另一側。睡房同樣以方形開則，易於擺放寢具、衣櫃等家具，但不設落地窗。而浴室則為無窗的「黑廁」設計，備有淋浴間，亦有鏡櫃、層架、雜誌架及儲物櫃等，儲物空間充裕。

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第2座18樓C3室 開放式間隔 實用面積217平方呎【下一頁】 第2座18樓C8室 一房間隔 實用面積284平方呎【下一頁】 第2座18樓D9室 兩房間隔 實用面積402平方呎【下一頁】

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