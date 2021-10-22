  • 19°C
香港時間 : 20211022日 (五) 20:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

海茵莊園全盤僅6伙兩房　402呎內櫳陪你睇

股樓投資 20:05 2021/10/22

分享：

九建新盤海茵莊園開放示範單位，其中兩房無改動示範單位，以第2座18樓D9室為藍本，實用面積402平方呎，屬兩房連儲物室設計，附22平方呎露台及16平方呎工作平台。

單位大門位置有玄關位，設有儲物空間、掛鈎及鞋櫃，可擺放隨身物品，亦有鏡面方便出門前整理儀容。入門右側即見客飯廳。單位客飯廳以長方形開則，方便擺放家具，且預留大幅牆身，可用於擺放家電及組合櫃等。此外，客飯廳外連露台，採落地玻璃幕牆設計，有效增加採光及景觀。

    點擊圖片放大
    +13
    +12

開放式廚房位於玄關儲物櫃後方，同時通向主人房及儲物室入口。主人房以方形開則，間隔實用，外連16平方呎工作平台，亦有轉角玻璃幕牆，可與平台起對流效應，增強通風；而儲物室則位於主人房旁，以趟門開關，省卻空間。儲物室內特設可開啟的活窗，令其用途更多元化。

至於另一睡房，與浴室一同位於單位另一側。睡房同樣以方形開則，易於擺放寢具、衣櫃等家具，但不設落地窗。而浴室則為無窗的「黑廁」設計，備有淋浴間，亦有鏡櫃、層架、雜誌架及儲物櫃等，儲物空間充裕。

延伸閱讀︰海茵莊園平絕將軍澳區私樓　折實最平388.8萬　九建：定價相宜　幫年輕人上車【下一頁

第2座18樓C3室　開放式間隔 實用面積217平方呎【下一頁
第2座18樓C8室　一房間隔 實用面積284平方呎【下一頁
第2座18樓D9室　兩房間隔 實用面積402平方呎【下一頁

同場加映︰【孫子市法】恒指四連升結束 板塊輪動有路捉

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝昕蕎

相關文章

海茵莊園平絕將軍澳區私樓　折實最平388.8萬　九建：定價相宜　幫年輕人上車
今日
海茵莊園平絕將軍澳區私樓　折實最平388.8萬　九建：定價相宜　幫年輕人上車
海茵莊園開放式單位217呎　發展商示範用3.5米特高樓底「垂直空間」　搭建閣樓增加實用空間
今日
海茵莊園開放式單位217呎　發展商示範用3.5米特高樓底「垂直空間」　搭建閣樓增加實用空間
海茵莊園一房示範單位　特色牆紙配木台階展現異國風情　玻璃間隔增強空間感
今日
海茵莊園一房示範單位　特色牆紙配木台階展現異國風情　玻璃間隔增強空間感

你可能感興趣

海茵莊園平絕將軍澳區私樓　折實最平388.8萬　九建：定價相宜　幫年輕人上車
今日 15:14
海茵莊園平絕將軍澳區私樓　折實最平388.8萬　九建：定價相宜　幫年輕人上車
海茵莊園開放式單位217呎　發展商示範用3.5米特高樓底「垂直空間」　搭建閣樓增加實用空間
今日 17:16
海茵莊園開放式單位217呎　發展商示範用3.5米特高樓底「垂直空間」　搭建閣樓增加實用空間
海茵莊園一房示範單位　特色牆紙配木台階展現異國風情　玻璃間隔增強空間感
今日 18:21
海茵莊園一房示範單位　特色牆紙配木台階展現異國風情　玻璃間隔增強空間感
私人屋苑 海茵莊園 九建 將軍澳

上一篇文章

【MIRROR鏡仔卡】 麥當勞APP推麥炸雞優惠送鏡仔卡 MIRROR六子食雞足本廣告有得睇

下一篇文章

【加密貨幣】獨角獸Animoca Brands 增持虛幣平台Kikitrade 拓區塊鏈遊戲市場
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

海茵莊園平絕將軍澳區私樓　折實最平388.8萬　九建：定價相宜　幫年輕人上車
海茵莊園平絕將軍澳區私樓　折實最平388.8萬　九建：定價相宜　幫年輕人上車
【公屋裝修】 15萬平裝火炭駿洋邨320呎單位 客廳一開二變兩房 以屏風作間隔保自然光
【公屋裝修】 15萬平裝火炭駿洋邨320呎單位 客廳一開二變兩房 以屏風作間隔保自然光
【樓市熱話】港男儲錢買新樓 惟家人建議購舊樓 網民：舊樓升值能力相對差
【樓市熱話】港男儲錢買新樓 惟家人建議購舊樓 網民：舊樓升值能力相對差
【名人沽貨】大劉甘比6億放售歌賦山里超級豪宅　呎價直逼14萬
【名人沽貨】大劉甘比6億放售歌賦山里超級豪宅　呎價直逼14萬
【六合彩】萬聖節金多寶今晚起開售 頭獎8000萬　哪3個號碼特別旺？
【六合彩】萬聖節金多寶今晚起開售 頭獎8000萬　哪3個號碼特別旺？
【職場熱話】 文員工作3年 6天工作每月搵萬3 望轉工感猶豫 網民：5天半也不做
【職場熱話】 文員工作3年 6天工作每月搵萬3 望轉工感猶豫 網民：5天半也不做