【MIRROR鏡仔卡】 麥當勞APP推麥炸雞優惠送鏡仔卡 MIRROR六子食雞足本廣告有得睇

MIRROR成軍三週年的慶典，由麥當勞一連四星期的麥炸雞盛宴展開！下星期跟MIRROR一齊食雞，大家準備好味？

為慶祝MIRROR成軍三週年，麥當勞早前已宣佈將與MIRROR攜手推出全新口味麥炸雞和限量鏡仔卡，令一眾鏡粉萬分期待！期間限定的全新口味麥炸雞「爆蒜麥炸雞」將由下周一（25日）起登場，麥當勞更會推出多款期間限定美食，而麥當勞App亦會推出多款全新麥炸雞電子優惠券。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【MIRROR迷新打卡五大熱點】Samsung打造「MIRROR號」、「MIRROR隧道」等五大打卡熱點 粉絲們打咗卡未？【見下頁】

相信大家日前已看過六子的食雞短片，現在足本版都有得睇啦，記得要開聲聽到最後，有驚喜！

全新爆蒜麥炸雞嚴選優質雞鎚及雞上脾，除推出 1 件單售及 2 件裝超值套餐外，更推出「MIRROR 分享盒」，包裝盒上印有 MIRROR 12 位成員肖像，相信鏡粉必定對其愛不釋手！「MIRROR 分享盒」包括 4 件麥炸雞、兩包中薯條和 2 杯中汽水，最適合同朋友分享！與麥炸雞最為相配的大大杯鹹檸檬無糖可口可樂和洋蔥酸忌廉味調味粉Shake Shake 薯條亦會回歸，同時登場的還有闊別多時的忌廉蘑菇粟米湯、朱古力批和士多啤梨蛋糕脆脆麥旋風。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

以上多款期間限定美食的包裝均以 MIRROR Logo 為靈感，有別於以往的麥當勞鮮艷色彩的設計，是次特意採用型格經典的黑白色調，加上 MIRROR 俐落線條的 Logo 圖案，簡約得來帶點時尚味道，與 MIRROR 風格非常配襯！

【鏡粉必睇 】賀MIRROR 出道三週年 麥當勞推 16款鏡仔卡兼推AR專屬顏色包裝盒 10月25日起食麥炸雞有機會攞到【見下頁 】

同日起，麥當勞App亦會推出多款全新優惠券，讓大家歎美食同時換購鏡仔卡！首選優惠當然是「35元歎爆蒜麥炸雞(2件)配飲品」，以秘製大蒜醬汁醃製的麥炸雞蒜香撲鼻，徹底把食慾焫著！另外還可憑「惠顧超值套餐可加10元配原味或蜜糖BBQ麥炸雞1件」，一次過盡嚐多種滋味。下午茶時段想用美食叉叉電，則可選擇「22元歎原味或蜜糖 BBQ 麥炸雞1配朱古力批」或「25元歎原味或蜜糖BBQ麥炸雞1件配士多啤梨蛋糕脆脆麥旋風」，加2元更可轉期間限定的爆蒜麥炸雞。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

凡使用以上電子優惠券均可獲贈隨機附送的鏡仔卡一張。想和朋友一起分享麥炸雞的脆」味，可使用「80元歎麥炸雞二人派對超值套餐」優惠券，更可享雙倍快樂，獲隨機派發鏡仔卡兩張。

【MIRROR代言Samsung】想換姜濤AnsonLo同款手機又怕用唔慣點算好？Samsung貼心服務幫到你【見下頁】

MIRROR六子12月演唱會再推「天價」換飛新玩法 粉絲：在測試我們底綫？【見下頁】

全套16款鏡仔卡會分四個星期推出，每位成員各有一款專屬顏色的個人卡，下週率先由姜濤、Stanley 和 Tiger 打頭陣，另外每週均會推出一款團體卡。大家記得要集齊16張個人及團體卡，就可於最後一週獲得神秘驚喜彩蛋！所有鏡仔卡數量有限，送完即止。

【MIRROR迷注意】MIRROR 12子 齊撐Samsung出新機 （多相）【見下頁】

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正