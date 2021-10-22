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【美股焦點】美股三大指數齊跌 Tesla股價創歷史新高 特朗普概念股PHUN暴漲逾15倍

股樓投資 22:23 2021/10/22

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美股三大指數周五（22日）開市齊跌，道瓊斯工業平均指數跌10.72點及0.03%，報35,592.36點，標準普爾500指數跌7.87點及0.17%，報4,541.91點，納斯達克指數跌60.39點及0.40%，報15,155.31。

特朗普概念股Phunware（PHUN）一度暴漲1468%，漲幅現回落至1,099.35%，在盤中觸發多次熔斷，此公司曾為特朗普競選團隊提供技術支援；Digital World Acquisition（DWAC）亦大漲216.48%，特朗普宣布自行創立社交媒體平台，旗下的Trump Media & Technology Group將與其合併上市。

【美股焦點】特朗普設立社交媒體　DWAC一度飆升400%   【下一頁

特斯拉（TSLA）漲1.47，其第三季度收入和盈利均創新高，周五股價繼續上漲，報906.44美元，創歷史新高。

Snapchat母公司Snap（SNAP）跌22.86%，第三季收入按年增57%至10.67億美元，低過市場預期。Snap表示，蘋果（Apple）新隱私政策對廣告追蹤帶來影響。拖累社交媒體板塊下跌，Facebook（FB）跌5.25%，Pinterest（PINS）跌3.68%，推特（TWTR）跌3.26%，Google母公司Alphabet（GOOGL）跌2.75%。

英特爾（INTC）跌10.62%，其上季盈利68.2億美元，按年升59%，勝市場預期。調整後每股賺0.9美元，遜預期，加上其零部件短缺影響電腦銷量，拖累股價下跌。

 

【延伸閱讀】內地監管浪潮捲至藥妝品 兒童化妝品禁用「食品級」字眼　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

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