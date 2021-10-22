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【消費熱話】淘寶雙11預售 口紅一哥帶貨稱冠銷售額破百億

理財智慧 19:47 2021/10/22

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淘寶雙11購物節即將來臨，內媒指出，有「口紅一哥」之稱的李佳琦在日前的淘寶雙11預售直播中成功在帶貨排行榜稱冠，合計賣出逾100億元人民幣的貨品。

近日內地監管風暴持續，打擊男偶像不符合該國性別規範或表現出女性化形象，李佳琦卻能倖免於此。淘寶網數據顯示，李佳琦的馬拉松式直播持續了 12 個小時，吸引了近 2.5 億次觀看，李佳琦創下了阿里巴巴淘寶在線市場上所有直播節目的記錄。
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責任編輯：龍紀瑩
 

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