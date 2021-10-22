【周末好去處】「給快樂的設計」工作坊 探索設計眼中的幸福方程式

人類一直以來在思索的問題「你快樂嗎？」，「設計光譜」於今年10月至11月舉辦的五大免費工作坊，屆時各位都市人不妨襯周末好好輕鬆一下，探索設計師如何想像及塑造生活，打造屬於自己的快樂方程式。

香港設計中心（Hong Kong Design Centre）將於12 月推出主題設計展覽「給快樂的設計」，展覽開始之前，公眾可參與「設計光譜」於今年10月至11月舉辦的五大免費工作坊，在不同領域的設計師、藝術家、身心靈導師帶領下，透過不同面向，感受快樂。「給快樂的設計」免費工作坊現已陸續開放接受網上報名，額滿即止。

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責任編輯：龍紀瑩