【大行點睇】快手連升4日重返紅底　同日3間大行齊予140元目標價

快手(01024)今日再升近6%連升第4日。同日3間大行齊料快手第三季收入按年升三成，齊予目標價140元。

中金料快手第三季收入升30%，維持「跑贏行業」評級，目標價140元。另外，瑞信亦同樣預計快手今年第三季總收入按年增長31%，目標價由135元上調至140元，予「跑贏大市」評級。

富瑞亦發表報告，預期快手各業務於第三季展示堅實之執行力，維持給予「買入」評級，目標價由137元升至140元。

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