【四大男神】 滙豐推新EveryMile信用卡 黃子華 鄭中基 MIRROR@Lokman X Tiger齊做宣傳 每2港元可賺取1飛行里數

疫情下不少港人的最大願望是到外地旅遊，為未來出外旅行做準備，滙豐香港宣佈，推出首張專為旅遊愛好者和千禧世代客群度身訂造的旅遊信用卡「滙豐EveryMile信用卡」，更請來四大重量級男神拍攝廣告及參與推廣活動，分別為黃子華、鄭中基，男團MIRROR隊長Lokman（楊樂文）及Tiger（邱傲然）。

以上滙豐EveryMile信用卡，持卡人 在本地交通、咖啡店及輕便美食，以及網上娛樂平台三大類別憑卡簽賬每港幣 2 元可賺取1飛行里數，於其他本地及海外簽賬亦可享每港幣5元簽賬可賺取1飛行里數。



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由即日起至 2022 年 2 月 28 日，滙豐 EveryMile 信用卡持卡人於發卡後 60 日內 累積消費滿港幣 4,000 元可享$500「獎賞錢」（可兌換成 10,000 里數），或累 積消費滿港幣15,000元可享$1,250「獎賞錢」（可兌換成25,000里數）之迎 新優惠。

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現在客戶能於滙豐 Reward+，透過「獎賞錢」兌換多達15個飛行常客計劃或 酒店獎勵計劃的積分，當中大部份更可即時兌換及入賬以供換領機票及酒店住 宿。客戶亦可以選擇於滙豐 Reward+靈活兌換其他禮遇，包括購物現金券及繳 付結單等，切合他們的生活需要。



滙豐香港區財富管理及個人銀行業務信用卡及私人貸款主管甘家儀表示： 「我們有不少客戶都是旅遊愛好者，並迫不及待想再次外遊。滙豐 EveryMile 信用卡正為他們在疫情過後的旅遊熱潮做好準備，在本地特選日常消費類別商 戶簽賬中輕鬆賺取飛行里數。不論是日常駕駛、搭乘公共交通工具，到享受咖 啡或網上娛樂，持卡人均可賺到更多里數。隨著我們更專注服務精通數碼科技 的客戶，我們亦提升了滙豐 Reward+ 應用程式的獎賞兌換體驗。客戶可隨時隨地使用『獎賞錢』，並以城中最優惠的兌換率即時換到多間飛行常客計劃或酒 店獎勵計劃的積分。」她又指，今年上半年滙豐信用卡簽帳額按年增長兩成，預計全年將按年增長約兩成，至於該行的個人貸款上半年錄按年單位增長。

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滙豐EveryMile 信用卡持卡人亦專享一系列豐富旅遊禮遇，包括免費旅遊保險、 Agoda 全球酒店預訂折扣優惠、及每年合共 6 次免費使用機場貴賓候機室服務， 享受無憂的旅遊體驗。

值得留意的，是滙豐 EveryMile 信用卡更是滙豐香港首張採用 85%再生塑膠物料製造的信用卡。 物料由印刷業及塑膠業產生的廢棄物回收再造，彰顯滙豐履行減少塑膠廢物和 碳排放的承諾，為達致該行於2030年底前各項業務及供應鏈的零碳排放目標出一分力。

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記者：陳詠妍