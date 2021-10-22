【大行點睇】大和指中燃聯營公司屬瀋陽氣爆營運商　現時不應撈底燃氣股

昨日(21日)瀋陽市和平區太原街南七馬路路口發生燃氣爆燃事故，事故造成4人死亡。大和發表報告，引述中國燃氣(00384) 管理層確認聯營「瀋陽燃氣」是事發小區城市燃氣營運商。中國燃氣持有瀋陽瀋西46%權益，後者持有瀋陽燃氣70%權益。

該行稱，明白到爆燃原因及事故中瀋陽燃氣相關責任有待釐清，但認為投資者撤出中燃屬合理，因其直接牽涉6月時十堰氣爆致命事故，對其併購前景構成負面影響，特別是與混改有關的標的。

報告稱，確認其他城市燃氣營運商，如新奧(02688) 、潤燃(01193) 、昆侖能源(00135)及港華燃氣(01083) 不牽涉瀋陽事故，其股價不應受負面影響。反之，注重ESG及安全的行業領導如新奧及港華燃氣，或受惠於併購增加，因在收緊安全標準下小型營運商退出市場，以及混改更加重視安全表現。

報告亦指內地城市燃氣營運商正面長遠看法，但相信現時不是良好「撈底」切入點，因較寒冷冬季亦有機會帶來重大潛在毛利擠壓。

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