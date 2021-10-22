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【加密貨幣】獨角獸Animoca Brands 增持虛幣平台Kikitrade 拓區塊鏈遊戲市場

股樓投資 19:57 2021/10/22

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加密貨幣交易平台Kikitrade周五（22日）宣布，獲區塊鏈遊戲獨角獸Animoca Brands進一步增持，成為平台第二大股東，Animoca Brands聯合創辦人蕭逸將成為董事局主席，聲明指平台將與Animoca Brands合作拓展GameFi及非同質化代幣（NFT）的發展。

【虛擬貨幣】加密幣平台CoinUnited.io提供逾5,000種加密貨幣交易 擬11月初設NFT買賣平台

Animoca Brands旗下區塊鏈遊戲《Axie Infinity》、《The Sandbox》等近年大受區塊鏈市場歡迎，蕭逸接受本刊訪問時解釋，區塊鏈遊戲市場龐大，玩家視遊戲的NFT為資產，相信與Kikitrade合作可引導大眾參與GameFi。

Kikitrade 聯合創辦人及總裁陶欣亞則指，Kikitrade未來將會與Animoca Brands共同孵化相關 NFT 及 GameFi 項目，又指未來將會進軍藝術NFT市場。

Animoca Brands現時最新估值為21億美元，為本地大型獨角獸之一。

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撰文 : 林展鋒

NFT 增持 大眾 遊戲 區塊鏈 文娛藝術 美元

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