【酒店業復甦】疫情漸穏　洲際酒店集團房間預訂率上升

▲ 洲際酒店集團房間預訂率上升（資料圖片）

洲際酒店集團（IHG）於10月22日表示，商務和國際旅行的需求有回升跡象，美國國內企業預訂強勁，假日酒店的客房收入，已接近新冠疫情前的水平。

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擁有Crowne Plaza、Regent Hotels和Hualuxe hotel chains的洲際酒店集團表示，與第二季度相比，酒店客房收入 （RevPAR）於第三季度增長了66%，美國市場亦僅比2019年疫情前的水平下降了7%。

IHG行政總裁Keith Barr表示，不少市場的「國內休閒住宿」需求上升，夏季的入住率及房租也回升至2019年的水平。9月的商務旅行、團體預訂和國際預訂，都有增加的跡象。

因新冠疫苗接種率上升和各國開始放寬限制的情況下，商務和休閒旅行的數量有增加，令到世界各地的旅遊和酒店業，都開始走出新冠疫情的影響。不過受累於Delta變種病毒、上機前的新冠肺炎檢測要求，及遠程工作等因素，旅遊及酒店業仍需一段時間，才可完全擺脫疫情的影響。

IHG大部分收入來自美洲地區，本季度按年增長了76%，與2019年相比下降了10%。該集團正審查旗下大約200家酒店，希望節省成本並為新冠疫情的延長做好準備。該集團早前已經確認有90家酒店休業。目標是今年再節省2500萬美元（約1.94億港元）的成本。

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責任編輯：陳明俊

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