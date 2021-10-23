【網絡安全】 東京奧運系統成黑客頭號目標　比賽期間遭攻撃高達4.5億次

東京奧運會及殘奧會相繼圓滿結束，負責提供東京奧運電信服務及資訊安全防護的NTT，近日就揭露賽事期間，官方網站及東京奧組委系統遭遇的網路攻擊情況。NTT指出，今年東奧舉辦期間共發生了接近4.5億次網絡攻擊，而攻擊規模更是2012年倫敦奧運的2倍。

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據外媒NHK WORLD-JAPAN報道，負責提供2020東奧及殘奧電信服務、網路安全及其他資訊安全防護的NTT在日前的新聞發布會上表示，今年整個賽事期間，該企共阻斷了4.5億次網絡攻擊。

大部分網絡攻擊屬於短時間內發送大量數據，繼而癱瘓系統的分布式拒絕服務（DoS）攻擊。另外也會透過密碼噴濺（Password Spraying）進行攻擊，多個帳號都不斷使用同個密碼試圖侵入系統，令系統錯誤。

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據悉，此次的網絡攻擊次數，比2012年英國倫敦奧運會多出2倍。2020東京奧運會科技服務負責人Tachi Takeshi表示，相信未來對於奧運會的網絡攻擊的次數將會持續上升，東京奧委會也會運用其專業技術，將今年的經驗分享予2024年巴黎奧運的主辦單位。

責任編輯：何子澄